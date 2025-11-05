Sur WhatsApp ou Instagram, cet emoji a un sens caché : si vous l'avez reçu, voici ce que l'on a voulu vous dire

Cette émoticône très répandue sur les réseaux sociaux a une vraie signification. Malheureusement, elle est ignorée par trop d'utilisateurs.

Qu'on les appelle smileys, émojis ou émoticônes, les petits dessins représentants des objets, des visages ou encore des émotions sont partout sur les réseaux sociaux. Pas un jour ne passe sans que nous n'en croisions un du regard, ou que nous n'en utilisions un dans nos propres textes.

Mais la plupart des utilisateurs d'émoticônes ne sont pas si au point sur leur signification qu'ils ne le pensent. En effet, que cela soit par leurs concepteurs, ou à force d'utilisation en ligne, tous les smileys ont hérité d'un sens bien à eux. D'abord imaginé pour illustrer la profonde tristesse, l'émoji représentant un visage pleurant à chaudes larmes a, par exemple, été totalement détourné. Il est aujourd'hui utilisé par les nouvelles générations dans le sens parfaitement opposé : illustrer une personne qui rit aux larmes.

Certains émojis sont même reproduits à l'infini, mais dans des couleurs différentes. C'est le cas du cœur : en rouge, il représente la passion ; en jaune, il illustre l'amitié et le bonheur ; tandis que le cœur noir transmet l'ironie et la rébellion. Mais alors, que signifie l'édition du cœur vert ? De plus en plus utilisé par les nouvelles générations, ce dernier contient un sens caché qu'il est bon de connaître si on le reçoit. En surface, la couleur verte est en lien avec les animaux et la nature.

© Adobe Stock

Mais ce n'est pas tout ! Le vert est aussi la couleur de l'espoir. Quelqu'un qui vous envoie un cœur vert peut signifier subtilement qu'il espère plus de votre relation et qu'il est intéressé par une relation amoureuse. Mais le vert est également associé à la jalousie et à l'envie. Un cœur vert au milieu d'un message peut donc indiquer que l'auteur est possessif envers vous ou aimerait être à votre place. Il y a donc un véritable aspect psychologique derrière ces petits dessins presque enfantins.

Le cœur bleu possède, quant à lui, une histoire encore plus profonde. D'abord utilisé par les amoureux des fonds marins, il sert depuis plusieurs années à la sensibilisation à l'autisme. Il est même devenu l'emblème de la journée mondiale de sensibilisation à ce trouble du développement du système nerveux qui touche un million de personnes en France. Un beau symbole.