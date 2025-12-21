Je suis chargée d'emballer les cadeaux de la famille royale, voici comment faire des paquets parfaits

Après avoir emballé des cadeaux pour Dior et la famille Windsor, cette experte donne ses meilleurs conseils pour faire sensation pendant les fêtes.

Une fois tous les cadeaux de la famille achetés, la corvée n'est pas réellement terminée. Le véritable enjeu ne fait même que commencer. Il faut désormais passer à l'étape redoutée de la plupart des parents transformés en Père Noël pour l'occasion : l'emballage des cadeaux. Alors que certains semblent avoir un don pour découper, plier et scotcher parfaitement, d'autres se retrouvent surement dépassés par les évènements.

Ancienne fleuriste, devenue chargée d'emballage des cadeaux chez Dior, Carolina Herrera ou encore Jo Malone, la Britannique Jane Means s'est ensuite vue confier la lourde tâche d'emballer les présents de la famille royale, les Windsor. Sur son site internet, elle partage aujourd'hui son savoir-faire avec ceux qui en ont besoin. La spécialiste commence avant même que l'emballage ait commencé, par l'organisation. "Assurez-vous d'avoir tout votre matériel prêt avant de commencer et écrivez d'abord vos étiquettes et placez-les sur les cadeaux que vous emballez", conseille Jane Means. "Il n'y a rien de plus agaçant que d'emballer plusieurs cadeaux et de ne plus se souvenir à qui ils sont destinés."

Pour éviter de manquer de papier au beau milieu de votre mission, Jane Means propose d'utiliser du papier d'emballage brun uni comme base, puis d'ajouter une bande de papier-cadeau décoratif au milieu. Vous pouvez également terminer par un ruban. Une solution économique et esthétique !

© Abaca Press

Pour emballer un cadeau de forme irrégulière, l'experte conseille tout simplement… d'abandonner le papier. "Choisissez un matériau souple comme du tissu ou du papier de soie. Il épousera plus facilement la forme que le papier." Un petit détail tout simple qui vous fera gagner beaucoup de temps, et économiser de la patience.

Pour les rendre encore plus beaux, Jane Means propose de terminer vos paquets avec des décorations recyclées et personnalisées. "Incorporez des éléments frais glanés lors de vos promenades à la campagne, comme de la verdure, des branches et des pommes de pin", suggère-t-elle. "J'aime aussi ajouter des tranches d'orange séchées. "On peut les préparer au four à basse température ou en utilisant la fonction déshydratation des friteuses à air chaud." Il fallait y penser !