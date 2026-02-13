L'As d'or, le logo qui fait vendre : comment l'autre Festival de Cannes propulse les jeux de société

Deux lettres et une étoile dorée sur une boîte peuvent désormais suffire à déclencher un réassort en urgence, une mise en avant nationale, parfois même une percée à l'étranger. À l'heure où le jeu de société français vit un âge d'or, dynamisé par l'après-Covid et une offre pléthorique, le prix cannois joue un rôle clé : distinguer, rendre visible… et parfois changer une vie.

Créé en 1988, deux ans après la naissance du Festival international des jeux (FIJ) de Cannes, l’As d’or s’est imposé comme un repère pour les joueurs… et un levier économique pour toute la filière. De la boutique spécialisée aux grandes enseignes, des “petits” éditeurs aux cartons internationaux, le prix est devenu une rampe de lancement et un objet de convoitise qui attire jusqu’aux faussaires.

La cérémonie des As d'Or se tiendra le 26 février à 20h, en ouverture du Festival International des Jeux de Cannes qui lui se déroule le 27 février au 01 mars 2026 pour sa 39ème édition.

Les 12 nommés sont à retrouver ICI.

Pour Linternaute.com, Cynthia Reberac, commissaire générale du FIJ de Cannes, Damien Desnous, responsable des boutiques spécialisées Sortilèges et membre du jury de l’As d’or, Matthieu d’Epenoux, fondateur de Cocktail Games, et Mathilde Spriet, responsable de la communication aux éditions Helvetiq, reviennent sur l’impact de l’As d’or dans le monde du jeu de société moderne.

À la fin des années 1980, le FIJ n’a pas encore l’ampleur qu’on lui connaît aujourd’hui : environ 20 000 visiteurs, peu de stands, presque pas d’auteurs et encore moins d’artistes… Pourquoi créer un prix si tôt, alors que le festival ne mesure pas encore ce qu’il deviendra ? Parce qu’il manque alors, en France, un outil de reconnaissance, explique Cynthia Reberac : «Il semblait opportun qu’un label puisse venir commencer à mettre en lumière les jeux de société.» Une évidence portée par l’idée que la création ludique mérite un signal clair, d’autant plus qu’aucun équivalent n’existe réellement sur le territoire.

Près de quatre décennies plus tard, le bilan est assumé : à l’heure de la 39e édition du FIJ, Cannes s’est aligné sur la montée en puissance du marché français, devenu l’un des plus dynamiques d’Europe. Cynthia le formule sans détour : «Le FIJ est devenu un moment stratégique dans le calendrier de l’édition». De fait, il y a énormément de jeux, nouveautés et avant-premières sur le temps du FIJ. Et l’As d’Or, dans ce nouveau paysage, a consolidé sa mission : «Le label tient son rôle, de plus en plus. C’est un gage d’excellence.»

© Palais des Festivals

Une onde de choc mesurable dès la nomination

Comment jauger l’impact d’un prix ? Cynthia parle d’abord d’un indicateur très concret : la vitesse à laquelle le marché réagit. «Mardi 27 janvier, nous avons annoncé les jeux nommés, et dès mercredi 28 janvier, des éditeurs nous ont dit : “C’est la folie, on est en train de relancer des impressions en urgence… On ne pensait pas que ça avait un impact aussi gigantesque et instantané” »

Damien Desnous renchérit : «Dès les nominations, les boutiques spécialisées stockent l’ensemble des jeux. Le Scorpion masqué m’indique que moins de 24h après la nomination de L'Île des Mookies, son stock est passé de 2000 exemplaires du jeu à 250. Et à ce moment les GSS (grandes surfaces spécialisées, par exemple Fnac ou Cultura, NDLR) n’ont pas encore bougé. Une nomination à l’As d’or change la vie d’un jeu.»

La simple nomination agit comme une rampe de lancement, et pas uniquement auprès des joueurs passionnés. Pour Cynthia, il y a un double mouvement. D’un côté, les publics experts : «Pour le public averti, l’As d’or conforte leur point de vue. On a un public très investi, chaque joueur est un expert de son domaine, a un avis, souhaite le défendre. C’est un label très attendu.»

De l’autre, le grand public, pas toujours immédiatement touché mais de plus en plus exposé : « Les “casu” ne sont pas encore impactés directement… mais dès que la com’ et la promotion se fera avec ce label, le grand public va s’y référer.»

Et c’est là que la mécanique devient systémique : l’As d’or ne se contente plus de “récompenser”, il structure des circuits de diffusion. Cynthia cite l’exemple de Charles Amir Perret (Super Meeple) et du jeu expert Sankoré, nommé en 2025: «Grâce à l’As d’or, ils sont rentrés en GSS à la Fnac.» Un basculement significatif, car il traduit l’entrée dans des réseaux de distribution qui, historiquement, ne s’ouvraient pas si facilement aux jeux experts.

Le FIJ, souligne-t-elle, travaille aussi à rendre ce label visible là où se joue une grande partie de la prescription : «On a un partenariat avec la Fnac qui promeut les nommés et l’As d’or. Mais aussi avec la SNCF. Et on travaille à ouvrir de nouveaux horizons autour de ce prix.»

Mathilde Spriet ajoute que «l’As d’or est un outil de communication fort. C’est un logo qui se distingue. Pour l'anecdote, quand Odin a été sélectionné en 2025, nous avons lancé une impression avec la mention “nominé pour l’As d’or 2025”, car nous ne pensions pas décrocher le prix, mais on savait que l’on pourrait s’appuyer sur la notoriété de ce dernier».

© Valentin Paquot

En boutique spécialisée, un “prix” plus qu’une “découverte”

Du côté des boutiques, Damien Desnous nuance avec une précision importante : dans le réseau spécialisé, les jeux de la sélection ne tombent pas du ciel. «En magasin, ce ne sont pas des jeux que l’on ignore. On les a déjà travaillés tout au long de l’année. Ils ont déjà eu une vie et souvent un succès dans les boutiques spé.»

L’effet surprise, explique-t-il, se produit davantage ailleurs : «C’est une surprise plus pour les GSS et GSA (grandes surfaces alimentaires, NDLR), qui prennent ces jeux comme des références à ce moment-là.» Là encore, le prix fonctionne comme un traducteur : il convertit une reconnaissance “d’initiés” en signal lisible pour des acheteurs plus larges.

Et la saisonnalité joue à plein. Damien Desnous observe un usage très concret : «Il y a des gens qui viennent quand même en magasin, surtout à Noël, pour des cadeaux. C’est une facilité. “Qui a eu l’As d’or cette année ?”» Une formule simple, qui permet à l’acheteur de réduire le risque et au vendeur de renforcer son argumentaire : «Quand on pitche le jeu, on peut ajouter : “et il a eu l’As d’or”. C’est un argument en plus, mais en boutique spé, on ne s’en contente pas.»

Le prix n’efface pas la médiation humaine, il la complète. Et il crée un tempo événementiel dont les boutiques se saisissent : «On peut faire des soirées où l’on présente les nommés. C’est une actualité sur laquelle on peut faire de l’événementiel.» Dans une industrie où «il y a des jeux qui sortent toutes les semaines», l’As d’or devient un repère rare et très appréciable : «Aujourd’hui, c’est non seulement un prix reconnu, mais aussi un événement majeur dans le calendrier des joueurs et des professionnels.»

© Valentin Paquot

Un prix référence depuis ?

À la question de la légitimité, plusieurs voix convergent : elle est ancienne, mais elle s’est renforcée récemment. Cynthia rappelle que, dès les débuts, le prix a vu juste et identifié des long-sellers : «Abalone en 1989 a été primé… Aujourd’hui c’est un jeu à plus de 11 millions d’exemplaires vendus.» Elle enchaîne sur d’autres best-sellers primés à Cannes : Les Aventuriers du rail (18 millions), Dixit (7 millions)...

Damien Desnous situe, lui, un tournant plus récent : «Après le Covid, il y a eu une explosion. Le Palais du Festival, sous la direction de Cynthia Reberac, a proposé plus de choses, l’impact du FIJ auprès du grand public a explosé. À ce moment-là, le prix a eu un second essor.»

Matthieu d’Epenoux replace ce basculement dans l’évolution sociologique du jeu : «Quand on a publié notre premier jeu en 2001, le jeu de société était encore une activité de niche… Le Covid a retourné le plateau.» Ce qui change alors, selon lui, c’est la diffusion de la pratique : «On a longtemps considéré que l’activité ludique était pour les enfants. L'arrivée de jeux commes Time’s Up ou Loups-Garous a permis d’émanciper l’activité ludique. Le succès des jeux pendant le Covid a créé beaucoup de vocations éditoriales.»

Le marché devient «très dynamique mais hyper concurrentiel», avec «150-200 éditeurs en France». Dans ce contexte, un prix ne sert plus seulement à consacrer : il aide à trier, à durer, à construire des classiques. «En tant qu’éditeur, on a besoin qu’un jeu dure plus qu’un an, qu’il s’installe comme un long-seller ou classique.»

Pour Mathilde Spriet, «aujourd’hui l’As d’or a rejoint le Spiel des Jahres (jeu de l’année à Nuremberg, NDLR). Quand Odin a remporté l’As d’or en 2024, on a eu des articles dans la presse étrangère». Questionnée sur la place croissante de l’écosystème français, elle poursuit : «Dans les années 80, toute l’économie du jeu de société était en Allemagne. Mais avec un design un peu vieillot, un peu kitsch. Quand le jeu de société s’est popularisé en France, les éditeurs ont été chercher des artistes, des illustrateurs professionnels d’autres milieux, ce qui a permis de conquérir un public plus large. Dans le jeu de société; on peut là aussi parler de French Touch.»

© Valentin Paquot

Trio, Odin : quand le prix change d’échelle

Quand on demande à Matthieu d’Epenoux comment se mesure l’effet As d’or, il répond par la dynamique commerciale et par la géographie. «Trio se vendait déjà pas trop mal. L’As d’or a donné un coup de fouet aux ventes France, crédibilité sur les réseaux de distribution… et boost à l’export.» Il décrit un impact quasi immédiat sur la localisation : «Dès qu’un jeu est nommé, ça pousse à la localisation dans plein de pays.»

Le prix agit aussi comme un accélérateur sur les salons : «À Nuremberg, au salon du jouet, on a su qu’on était nommé pour Trio le premier jour : ça nous a tout de suite aidés.» Et il résume l’élargissement du jeu vers le grand public par la distribution : «Il est aujourd’hui en GSS et GSA.» Sans oublier, insiste-t-il, l’origine : «Il se vend très bien en boutiques spécialisées, qui ont porté le succès du jeu au démarrage. C’est une combinaison de tous ces réseaux.»

Mathilde Spriet apporte un autre éclairage, celui du “petit” éditeur indépendant propulsé dans un autre monde : «Dès la nomination de Trio, on a vu un pic des ventes — et encore plus après. On est à environ 400.000 ventes, la moitié en France. C’est énorme.» Ce qui marque surtout, explique-t-elle, c’est l’accès à des canaux auparavant fermés : «D’un coup, des grands comptes sont arrivés chez nous. Ça a ouvert des marchés auxquels on n’avait pas encore accès : la GSS. On n’est pas encore en GSA.»

La Fnac nous confirme, que l'exemple le plus parlant est vraiment celui d'Odin car il n'était référencé que dans les plus gros magasins avant sa nomination aux As d'Or. Il est descendu dans 10 fois plus de magasins, et les ventes ont été multipliée par 50 !

D'ailleurs leur meilleur vente As d'Or 2025 est le jeu Odin.

Par ailleurs, à la Fnac, les ventes de jeux de société connaissent une croissance à deux chiffres depuis plusieurs années !

Elle insiste sur la transformation du prix au fil des années : «Les premières cérémonies, on était encore dans un entre-soi… Reconnaissance de nos pairs mais aucun impact sur les ventes. Aujourd’hui : articles dans la presse généraliste, mises en avant à la Fnac ou Cultura. Ce prix a une ampleur incroyable.» Et elle va plus loin : «En renommée, l’As d’or est quasi au niveau du prix allemand, aussi bien en Europe que dans le reste du monde.»

© Valentin Paquot

Jury : probité, règles strictes et décisions “agnostiques”

Plus l’impact est fort, plus la question de la probité devient centrale. Cynthia le sait : «On nous pose souvent la question : pourquoi ce jeu, pourquoi pas un autre ?» Sa réponse est structurée : «Ce jury est composé de professionnels, de vrais experts… Il y a des règles très strictes qui vont bien au-delà de la déclaration d’intérêt. Un membre du jury qui a le moindre lien avec un éditeur doit quitter le festival.»

Damien Desnous décrit de l’intérieur une méthode volontairement “dépersonnalisée” : «On ne parle que du jeu. On n’aborde pas le nom de l’éditeur, des auteurs ou illustrateurs.» Objectif : éviter la tentation, même inconsciente, de “donner un coup de pouce”. «C’est vraiment le jeu pour le jeu : mécaniques, rejouabilité. On n’est pas sur le sentimental, ni le subjectif.»

Le jury, ajoute-t-il, finit pourtant par prendre la mesure de ce qu’il déclenche : «Après, on se prend cette vague de se dire : “On va changer la vie de XXX”. On est content pour eux après coup.» Cynthia, de son côté, refuse l’idée d’un prix suiveur de modes : «Le jury ne va pas favoriser un jeu parce qu’il est “à la mode”. L’As d’or n’a pas vocation à suivre une tendance.» Si certains mécanismes se retrouvent davantage, c’est qu’ils répondent à une attente : «Il y a un public, une expérience de jeu acclamée.»

© Valentin Paquot

Quand le succès attire… les copies

Autre effet collatéral : la sélection influence la production. Certains s’attendent à «une explosion de jeux du même style dans les deux ans après sa nomination». Mais il y a plus préoccupant : la contrefaçon.

Mathilde Spriet le raconte de façon glaçante : «C’est facile aujourd’hui de copier un jeu. On trouve des copies pirates d’Odin sur Shein et Temu... Les faussaires ont scanné notre contenu… À part la qualité du papier, c’est difficile de voir la différence. On n’a aucun recours possible.» Elle décrit un sentiment d’impuissance juridique : «Contacter des avocats en Chine, ça ne sert à rien.» Et une réponse qui passe par l’éducation du public : «On fait de la pédagogie : si vous ne payez pas le vrai jeu, pas de droits d’auteur et donc plus de nouveaux jeux.»

… mais aussi des auteurs

«Après le succès d’Odin, des auteurs très connus nous ont approchés pour nous proposer des jeux. Obtenir l’As d’or pour un petit éditeur, au-delà de l’aspect économique, permet aussi de nous mettre sur le radar d’autrices et d’auteurs», explique Mathilde Spriet.

Cannes, ses paillettes… et ses larmes

La cérémonie des As d’or, au Palais des festivals, ajoute une dimension symbolique au prix. Un décor associé au cinéma, au glamour, qui transforme un trophée en moment de vie.

Cynthia évoque des scènes fortes : «L’émotion qu’on a pu connaître avec La Famiglia : Maximilian Maria Thiel, l’auteur, a pleuré sur scène.» Et aussi la consécration pour Trio, après l’attente : «Matthieu d’Epenoux s’est battu sans jamais rien lâcher. Et après dix nominations sans succès, il a enfin eu le graal.»

© Palais des Festivals

Damien Desnous, lui, se souvient de la première fois où le jury a été mis en avant sur scène : «J’étais assis à la même place que le président du jury du Festival de Cannes dans ce palais mythique. Ça m’a marqué.» Il parle d’un «côté sacré», d’une cérémonie qui assume sa solennité. Et surtout, de ce que cela révèle : «On voit des auteurs et autrices qui pleurent, on voit leurs regards qui vacillent… On se prend d’un coup toute l’humanité derrière les boîtes de jeux auxquels on a joué.»

Mathilde Spriet raconte l’émotion d’un fondateur : «Adi Barcate, le fondateur d’Helvetiq, a pleuré toute la soirée. Pendant des années, il s’est senti outsider dans ce milieu, presque illégitime… et là, il est devenu un “vrai éditeur” de jeux de société.»

Le premier souvenir qui vient à Matthieu d’Epenoux remonte à «2017, quand on reçoit l’As d’or pour Imagine. Je nous revois, avec nos quatre auteurs venus du Japon pour cette occasion. C’est un moment de vie impérissable. Merci aux organisateurs.»

L’IA : protéger l’humain, sans pouvoir tout contrôler

Dernier sujet, déjà brûlant : l’intelligence artificielle. Les positions ne sont pas dogmatiques mais prudentes, avec un principe-clé : rendre visible l’humain à l’origine de la création.

Cynthia Reberac explique qu’une règle du règlement va dans ce sens : «Aujourd’hui, nous demandons que l’auteur et l’illustrateur du jeu soient mentionnés sur la boîte. Ce qui, de facto, élimine l’IA.»

Damien Desnous est sur la même ligne mais il pointe l’impossibilité de jouer aux détectives : «On n’a pas la prétention de détecter l’IA.» Et il distingue les usages : l’IA qui “aide” (recherches, esquisses) et l’IA qui “crée” ou remplace. Avec, au passage, une formule qui résume l’esprit du moment : «On ne compte pas faire monter ChatGPT sur l’estrade du Palais.»

Toutes ces heures d’amusements sont le fruit du travail et des sacrifices de créatrices et créateurs de tous les pays. Aujourd’hui, l’As d’or, plus qu’un prix, est un langage commun entre joueurs, boutiques, éditeurs et grandes enseignes pour dire bravo et merci aux créatrices et créateurs de jeux.

Aussi, dans un marché presque saturé de nouveautés, le rôle le plus précieux de l’As d’or n’est peut-être pas de dire ce qui est bon. C’est de dire, au bon moment, ce qui mérite de durer.