Ceux qui font cela quand ils s'ennuient sont plus intelligents que les autres, selon la psychologie

Les gens qui choisissent de s'occuper de cette façon très précise quand ils s'ennuient sont meilleurs en calcul et en logique. Ils ont aussi une meilleure mémoire.

L'intelligence ne se calcule pas qu'au métier que l'on exerce ou à la culture que l'on a accumulée au fil des années. Selon les psychologues, il est important d'observer ce que l'on choisit de faire pendant notre temps libre pour savoir si notre cerveau est capable de développer des raisonnements logiques par exemple.

Des recherches menées par l'Université d'Oregon ont découvert qu'un passe-temps très précis permet d'entraîner son cerveau et de devenir plus intelligent. Malgré ce que l'on pourrait penser, les chercheurs ne se sont pas penchés sur le rôle de la lecture dans l'intelligence. Celle-ci permet de développer la culture, la créativité et le vocabulaire mais pas l'intelligence à proprement parler.

Lorsqu'ils ne sont pas source de conflit ou de chaos, les jeux de société numérique, c’est-à-dire en version digitale sur un écran, seraient en effet le moyen idéal d'entraîner son cerveau. "Cette étude montre que de courtes séances de jeux de société en ligne comme le Jeu de l'oie, le Serpent ou le Bingo, peuvent améliorer de manière significative les compétences mathématiques fondamentales, comme le comptage, la reconnaissance des nombres et la compréhension des quantités", explique Gena Nelson, responsable de l'étude.

© Adobe Stock

Mais ce n'est pas tout ! Les jeux de société améliorent l'attention, stimulent la mémoire et servent de stimulation multisensorielle en matière de traitement visuel, de conscience spatiale et de mouvement physique, ce qui peut contribuer à renforcer le cerveau, explique Natalie Mackenzie, experte en cerveau et cognition au journal The Independent. Elle explique également que les règles structurées et les "comportements ludiques orientés vers un objectif " peuvent être gratifiants et favoriser les liens sociaux.

"Ces jeux activent et utilisent simultanément plusieurs zones et systèmes du cerveau", confirme la spécialiste. "Le cortex préfrontal, responsable des fonctions exécutives telles que la planification, la prise de décision et le contrôle des impulsions, est actif lors du dénombrement des espaces, de la mémorisation des règles et de la planification des actions." Selon les deux expertes, plus ces jeux sont pratiqués tôt, plus ils sont bénéfiques pour le développement.