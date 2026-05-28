Ne demandez pas ces fleurs pour la Fête des mères : vous risquez de recevoir un bouquet complètement différent

Méfiez-vous si vous prévoyez d'offrir ce bouquet à votre mère ou à votre femme, vous risquez de vous faire surprendre.

Chaque année, la Fête des mères est l'occasion de mettre à l'honneur toutes les femmes de nos vies. Que leurs enfants soient encore jeunes ou déjà adultes, elles sont des millions en France et à travers le monde à recevoir un cadeau et notamment des bouquets de fleurs. Cette année, c'est le dimanche 31 mai que des millions d'enfants - et de papas - français vont se précipiter chez les fleuristes pour commander des créations.

En moyenne, les Français consacrent ainsi un budget de 55€ pour un bouquet de fleurs lors de la Fête des mères. Il s'agit par ailleurs de la plus grosse occasion pour les professionnels. Elle repésente parfois plus d'un tiers du chiffre d'affaires annuel d'un fleuriste, nous révèle Florajet. En 2024, près de 2 millions et demi de foyers ont acheté des "végétaux d'ornement" à l'occasion de la Fête des mères. Les fleurs coupées représentaient 62% des dépenses, estime Valhor, selon le panel consommateurs Kantar pour FranceAgriMer.

A titre de comparaison, 1,3 million de foyers ont acheté des fleurs pour le 14 février 2025 pour un budget moyen de 25 €, tandis que le montant global des achats de muguet en recul pour la fête du Travail était de 19,4 millions d'euros en 2024. Mais attention, les professionnels préviennent : certaines fleurs sont si populaires à cette occasion qu'elles sont presque impossibles à obtenir dans un bouquet acheté au dernier moment...

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"La teinte rose est bien évidemment la plus populaire ce jour-là et les jours qui précèdent. Le bleu plait également pour les mères de petits garçons, mais il est très difficile à obtenir", prévient d'abord Virginie Lefrancq, directrice générale de Florajet. Mais ce n'est pas la seule chose à connaître, trois fleurs sont tellement populaires qu'elles peuvent venir à manquer le Jour J.

"Les roses sont dans le classement, mais elles sont devancées par les Hortensias, et surtout par les Pivoines, évidemment !", prévient la spécialiste. Elle conseille ainsi de s'y prendre très tôt dans les réservations en magasin ou en ligne si vous tenez vraiment à avoir ces fleurs de printemps dans votre bouquet. Sinon, elles pourraient être remplacées par d'autres fleurs, jugées "équivalentes". Ca n'aura pas tout à fait le même charme.