Ramasser cet objet par terre est strictement interdit : l'amende peut aller jusqu'à 750 euros

Attention à ce petit geste que l'on fait tous au quotidien. Il pourrait vous mener à une amende très salée.

Que cela soit un objet qui tombe d'une poche, les mégots de cigarette ou encore les déjections d'animaux, ramasser les déchets que l'on croise par terre fait partie des règles de savoir-vivre basiques des Français. Parfois, ne pas ramasser ceux que l'on croise peut même mener à des amendes piquantes.

Mais pourtant, peu de gens savent qu'ils risquent aussi de prendre une amende très salée s'ils se mettent à ramasser un élément qu'ils croisent tous les jours sur les trottoirs. Cette contravention pourrait même monter à plus de 750 euros lorsqu'elle est répétée. Ici, la sanction ne concerne pas un type de roches rare, ni même les branches d'un arbre en voie d'extinction. Même si tout le monde l'ignore, c'est le simple ramassage des plumes d'oiseaux qui est extrêmement encadré par le Code de l'environnement en France.

Rassurez-vous, toutes les plumes d'oiseaux ne sont pas concernées. Seules les plumes des oiseaux protégés doivent être laissées au sol. Ainsi, on pourrait croire que cela ne concerne que quelques dizaines d'espèces peu répandues, mais c'est tout le contraire. En France, plus de 360 espèces d'oiseaux sont protégées, indique l'Inventaire national du patrimoine naturel.

Cigogne, héron mais aussi mésange, hirondelle et rouge-gorge, de nombreux oiseaux régulièrement observés et parfois assez près des villes sont protégés. Ainsi, à moins d'être un passionné connaisseur, il est presque impossible de savoir si la plume que l'on remarque sur un trottoir ou dans un parc provient d'une espèce d'oiseau concernée ou non par cette interdiction d'être ramassée.

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Évidemment, il est presque impossible que vous receviez une amende si vous ramassez une seule plume non identifiée dans la rue, mais il est important de se rappeler que nul ne doit ignorer la loi et que des sanctions lourdes peuvent arriver. Des amendes sont surtout prévues si la collecte est répétée ou qu'elle concerne un trop grand nombre de plumes à chaque fois.

Parfois très jolies car très colorées, les plumes sont souvent porteuses de maladies, de bactéries ou souillées par le sol sur lequel elles reposent. Si vous trouvez de belles plumes au sol, prenez le temps de les observer et même de les prendre en photos si vous souhaitez garder un souvenir. Mais n'y touchez surtout pas !