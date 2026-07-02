Climatiseur Lidl : les vidéos des bagarres ce 2 juillet, en reste-t-il et y aura-t-il de nouveaux stocks ?

200 000 ventilateurs et climatiseurs Lidl étaient mis en vente ce jeudi 2 juillet lors d'une vente exceptionnelle dans les supermarchés Lidl. Mais l'opération a tourné à l'émeute et des bagarres ont éclaté dans de nombreux points de vente, parfois filmées par des clients médusés.

De véritables scènes de chaos ! Alors que l’enseigne Lidl avait annoncé la mise en vente de 200 000 ventilateurs et climatiseurs Lidl dans tous ses magasins français ce jeudi 2 juillet 2026, la situation a rapidement dégénéré. Depuis 5 heures du matin, soit plus de 3 heures avant l'ouverture, plusieurs centaines de clients étaient réunis devant les portes, espérant mettre la main sur l’un des précieux climatiseurs Lidl, notamment de la marque Tronic, quelques jours après la canicule et alors qu'une nouvelle vague de chaleur se profile.

Vente de climatiseurs Lidl le 2 juillet 2026 : des vidéos des bagarres

Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrant des scènes de chaos dignes de films ont rapidement commencé à circuler. "La porte du magasin a été arrachée, quelques bagarres", "ils ont mis du gaz lacrymo", expliquent certains consommateurs encore sur place. Ventilateurs, climatiseurs, mini-ventilateurs pour bureau ou à main, rafraîchisseurs d'air... De nombreux produits devaient être de nouveau disponibles en magasin ce jeudi 2 juillet 2026.

Mais selon les informations relayées par BFMTV et LeParisien, les livraisons ont été assez inégales. Certains magasins n'ont reçu qu'un ou deux climatiseurs au maximum. Dans certains magasins, les consommateurs témoignent de stocks vidés en une dizaine de minutes seulement. En fin de journée, les rayons climatisation de Lidl étaient donc tous totalement vides comme le montre la photo en tête de cet article, prise ce 2 juillet 2026 après la vente de climatiseurs Lidl dans un supermarché de l'enseigne à Douai.

Les climatiseurs et ventilateurs sont pris d'assaut au Lidl de Nanterre.



La porte du magasin a été arrachée, quelques bagarres.



La police vient d'arriver sur place.#Lidl #Canicule #Nanterre pic.twitter.com/62Flt6gxZP — Luc Auffret (@LucAuffret) July 2, 2026

SCÈNES DE CHAOS DANS LES LIDL PARTOUT EN FRANCE !



Pour une vente exceptionnelle de climatiseurs et de ventilateurs, tous les magasins ont été pris dassaut...



Bagarres, portes cassées, insultes alors que les stocks étaient extrêmement limités pic.twitter.com/VDPRql8ujp — FRENCHRAPUS (@FrenchRapUS) July 2, 2026

La veille, Lidl avait d'ailleurs ironisé sur la situation à travers un tweet humoristique sur la plateforme X. Son message ? "Soyez prêt à vous battre". Rien que ça ! Pour rappel, plusieurs vidéos montrant des altercations entre clients venus acheter un ventilateur avaient déjà été tournées dans les enseignes Gifi, Action, Carrefour ou Lidl ces dernières semaines.

Ventilateurs et climatiseurs Lidl : quels étaient les modèles en vente et à quel prix ? En reste-t-il en vente ?

La plupart des produits de climatisation de la marque Tronic étaient toujours indiqués comme étant en "rupture de stock" sur le site internet de Lidl, ils n'étaient donc de retour qu'en magasin ce jeudi. Ventilateur tour à moins de 20 euros, climatiseur nomade à 159 €, mini ventilateur haute vitesse à 8,99€... Les plus chanceux et les lève-tôt ont sans doute réussi à trouver leur bonheur sans casser leur tirelire. Certaines références étaient d'ailleurs proposées en réduction aux clients abonnés au programme Lidl Plus. Le ventilateur colonne, habituellement vendu 19,99 euros, passait par exemple à 14,99 €. Le ventilateur sans pales sur pied, passait, lui, de 89 à 69 € pour les clients munis de l'application. De quoi mieux supporter les hautes chaleurs.

Bien que l'annonce de 200 000 appareils en vente paraisse impressionnante, elle signifie surtout que chacun des 1600 magasins de l'enseigne n'a reçu "que" environ 125 appareils par point de vente. Avec les prix annoncés, les stocks n'ont donc pas survécu longtemps et tout était épuisé en une heure seulement dans de nombreux points de vente !

Climatiseur Lidl : de nouveaux stocks en vente ces prochains jours ? "Tout est parti", avoue Lidl

Y aura-t-il des réassorts ? Rien n'est moins sûr ! John Paul Scally, président de Lidl France, se montrait d'ailleurs prudent ce jeudi 2 juillet au micro de BFM Business. "Il s'agit d'articles qu'on a commandés il y a un an. On avait les mêmes produits en vente l'année dernière, on a augmenté les volumes pour cette année : on avait 200 000 articles aujourd'hui en vente mais avec les chaleurs, tout est parti." Le patron de Lidl France n'est donc pas certain de pouvoir renouveler l'opération : "on essaye mais on n'est pas sûr de les avoir cette année. De toute façon, on va commander maintenant pour l'année prochaine avec des volumes encore plus importants. Mais pour cette année, ça va être difficile."