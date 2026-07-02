Lidl : 200 000 ventilateurs et climatiseurs mis en vente, des émeutes devant de nombreux magasins

Plusieurs centaines de clients se sont précipités devant les magasins Lidl ce matin alors que l'enseigne a mis en vente 200 000 ventilateurs et climatiseurs.

De véritables scènes de chaos. Alors que l’enseigne Lidl avait annoncé la mise en vente de 200 000 ventilateurs et climatiseurs dans tous ses magasins français ce jeudi 2 juillet 2026, la situation a rapidement dégénéré. Depuis 5 heures du matin, soit plus de 3 heures avant l'ouverture, plusieurs centaines de clients étaient réunis devant les portes, espérant mettre la main sur l’un des précieux Graals, à quelques jours de la prochaine canicule.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrant des scènes de chaos dignes de films ont rapidement commencé à circuler. "La porte du magasin a été arrachée, quelques bagarres", "ils ont mis du gaz lacrymo", expliquent certains consommateurs encore sur place. Ventilateurs, climatiseurs, mini-ventilateurs pour bureau ou à main, rafraîchisseurs d'air... De nombreux produits devaient être de nouveau disponibles en magasin ce jeudi 2 juillet 2026. Mais selon les informations relayées par BFMTV et LeParisien, les livraisons ont été assez inégales. Certains magasins n'ont reçu qu'un ou deux climatiseurs au maximum, de quoi faire déchanter les clients impatients dont les esprits s'étaient déjà échaudés.

SCÈNES DE CHAOS DANS LES LIDL PARTOUT EN FRANCE !



Pour une vente exceptionnelle de climatiseurs et de ventilateurs, tous les magasins ont été pris dassaut...



Bagarres, portes cassées, insultes alors que les stocks étaient extrêmement limités pic.twitter.com/VDPRql8ujp — FRENCHRAPUS (@FrenchRapUS) July 2, 2026

La veille, Lidl avait d'ailleurs ironisé sur la situation à travers un tweet humoristique sur la plateforme X. Son message ? "Soyez prêt à vous battre". Rien que ça ! Pour rappel, plusieurs vidéos montrant des altercations entre clients venus acheter un ventilateur avaient déjà été tournées dans les enseignes Gifi, Action, Carrefour ou Lidl ces dernières semaines.

Ventilateurs et climatiseurs Lidl : quels seront les modèles en vente et à quel prix ?

La plupart des produits de climatisation de la marque Tronic sont toujours indiqués comme étant en "rupture de stock" sur le site internet de Lidl, ils ne sont de retour qu'en magasin ce jeudi. Ventilateur tour à moins de 20 euros, climatiseur nomade à 159 €, mini ventilateur haute vitesse à 8,99€... Les plus chanceux devraient réussir à trouver leur bonheur sans casser leur tirelire. Certaines références sont d'ailleurs proposées en réduction aux clients abonnés au programme Lidl Plus. Le ventilateur colonne, habituellement vendu 19,99 euros, passe par exemple à 14,99 €. Le ventilateur sans pales sur pied, passe, lui, de 89 à 69 € pour les clients munis de l'application. De quoi mieux supporter les hautes chaleurs.

Bien que l'annonce de 200 000 appareils en vente paraisse impressionnante, elle signifie surtout que chacun des 1600 magasins de l'enseigne n'a reçu "que" environ 125 appareils par point de vente. Avec les prix annoncés, les stocks ne devraient pas survivre longtemps...