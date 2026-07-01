Ventilateurs et climatiseurs Lidl : une vente limitée à 200 000 modèles jeudi, quels seront les prix ?

Lidl a confirmé la livraison de 200 000 ventilateurs dans tous ses magasins français. Pour ne pas manquer les produits, il va falloir être rapide.

Vous n'avez pas réussi a mettre la main sur un ventilateur pendant le premier épisode de canicule? Pas d'inquiétude, avant l'arrivée du deuxième pic de chaleur en fin de semaine, l'enseigne allemande Lidl annonce une immense opération.

Ventilateurs, climatiseurs, mini-ventilateurs pour bureau ou à main, rafraîchisseurs d'air... De nombreux produits seront de nouveau disponibles en magasin ce jeudi 2 juillet 2026.

En tout, ce sont plus de 200 000 nouveaux appareils qui devraient être livrés et mis en vente dans tous les supermarchés Lidl de France, a confirmé l'enseigne à RMC Conso. Lidl France a ensuite confirmé l'information à travers un tweet humoristique sur la plateforme X. Son message ? "Soyez prêt à vous battre". Rien que ça ! Pour rappel, plusieurs vidéos montrant des altercations entre clients venus acheter un ventilateur avaient été tournées dans les enseignes Gifi, Action, Carrefour ou Lidl ces dernières semaines.

Ventilateurs et climatiseurs Lidl : quels seront les modèles en vente et à quel prix ?

Alors que la plupart des produits de climatisation de la marque Tronic sont encore actuellement indiqués comme étant en "rupture de stock" sur le site internet de Lidl, ils devraient tous être de retour ce jeudi. Ventilateur tour à moins de 20 euros, climatiseur nomade à 159 €, mini ventilateur haute vitesse à 8,99€... Il y en aura pour tous les besoins et tous les budgets. Certaines références seront d'ailleurs proposées en réduction aux clients abonnés au programme Lidl Plus. Le ventilateur colonne, habituellement vendu 19,99 euros, passera par exemple à 14,99 €. Le ventilateur sans pales sur pied, passera, lui, de 89 à 69 € pour les clients munis de l'application. De quoi mieux supporter les hautes chaleurs, sans vider sa tirelire.

Climatiseur Lidl Tronic 159 euros VOIR L'OFFRE sur Lidl

Ventilateurs et climatiseurs Lidl : quand seront-ils de retour à la vente ? La date et les horaires de vente

Pour pouvoir profiter de cette vente, nous vous conseillons fortement de vous rendre en magasin dès l'ouverture ce jeudi 2 juillet. En général, les points de vente ouvrent tous leurs portes entre 8 heures et 9h30. Bien que l'annonce de 200 000 appareils en vente paraisse impressionnante, elle signifie surtout que chacun des 1600 magasins de l'enseigne recevra environ 125 appareils par point de vente. Avec les prix annoncés, les stocks risquent de se vider en quelques heures, voire en quelques minutes.