"Nous vendons toutes les archives" : Prix, dates, figurines proposées... Toutes les infos de la vente aux enchères historique de Playmobil

300 pièces et figurines uniques de la marque Playmobil seront vendues aux enchères samedi 26 septembre 2026.

C'est une vente attendue par tous les collectionneurs, mais aussi par tous ceux dont l'enfance a été bercée par la marque Playmobil. Jusqu'au samedi 26 septembre, des figurines XXL, des scènettes de plusieurs centaines d'éléments et des animaux de plusieurs mètres de haut sont exposés à l'Hôtel des ventes, 9 rue Drouot à Paris. Elles seront vendues aux enchères.

Stand de Hot Dog, Père Noël, vaches, dragons, ogres ou encore chevaux avec leur dresseur, en tout, ce sont près de 300 pièces uniques qui seront présentées au public ces prochains jours. Leur particularité ? Leur taille ! Pas de petites figurines en vue dans la salle des vente. Seules des reproductions XXL d'au moins 1 mètre et bien plus seront mises en vente. Et ces dernières ne sont pas seulement uniques par leur hauteur, elles n'ont en réalité jamais été vendues par la marque. Il s'agit en effet de figurines auparavant exposées dans les points de vente ou utilisées pour des publicités puis récupérées par des collectionneurs passionnés.

Girafes de 3 m de haut, footballeurs de l'équipe allemande, reconstitutions de la BD Astérix ou encore pompiers et policiers, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais c'est surtout le Marshmallow Man issu du film Ghostbusters qui attire l'œil dès l'entrée dans la salle. Avec sa taille d'1,65 m et son envergure dépassant les 143 cm, il est l'une des pièces dont les équipes de Lego sont les plus fières. "C'est un film qui a bercé l'enfance de tous les enfants des années 80, nous ne doutons pas de son succès", confirme le commissaire priseur Vincent Pestel-Debord, en charge de la vente. Le prix de départ de cette pièce unique ? Entre 300 et 800 € à proposer sur place ou en ligne sur le site internet de Pestel-Debord.

Quelques unes des pièces exposées avant la vente aux enchères © Linternaute.com

Du côté des licences marquantes des années 80, on retrouve aussi plusieurs figurines articulées de l'officier Spock, star de la saga Star Treck. "Elles mesurent plus d'un mètre 50. Ce sont les pièces que je préfère" ajoute maître Pestel-Debord. La saga Dragon a elle aussi obtenu une jolie place parmi les figurines. La vitrine, aussi appelée Diorama, à son effigie sera à remporter à partir de 300 à 600€. Sooby-Doo, Heidi, Spirit ou encore le film Playmobil ont eux aussi droit à leurs enchères.

"Une telle vente ne risque pas d'avoir lieu ces 20 prochaines années, l'intégralité des archives que nous avons retrouvées est présente dans cette pièce, après il ne restera plus rien", explique Vincent Pestel-Debord. L'intégralité des recettes de cette vente aux enchères historique sera ensuite reversée à l'association CéKeDuBonheur, qui améliore le quotidien des enfants hospitalisés.

Et si vous ne souhaitez pas prendre part à la vente aux enchères, nous vous conseillons tout de même de faire un tour du côté de l'Hôtel des ventes rue Drouot pour visiter l'exposition. Elle est ouverte au public tous les jours, et des animations destinées aux enfants sont organisées.