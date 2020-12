Bon plan Lunii Noël : -22 % sur la célèbre conteuse à Histoires !

Avec sa conteuse Ma Fabrique à Histoires, Lunii s'est imposé comme un incontournable dans les wishlists de Noël. La désormais célèbre petite boîte turquoise est à 59,99 euros au lieu de 76,99 euros sur le site Cdiscount, soit une remise de 22 %.

Cela fait quelques années que la boîte à histoires Lunii s'invite au pied du sapin. Sans écran et d'une utilisation très intuitive, Ma Fabrique à Histoires a été créée pour que les enfants puissent personnaliser les contes qui les feront rêver. Dès 3 ans, fans de princesses et de pirates pourront choisir les héros et l'univers des aventures qui ne manqueront pas de stimuler leur imagination.

Ma Fabrique à Histoires de Lunii contient 48 contes pour accompagner les enfants dans la découverte de ce boîtier qu'ils pourront emmener partout. Cette conteuse grandira ensuite avec eux grâce à un contenu à télécharger en ligne. Comptines en langues étrangères, collections d'histoires thématiques, quizz et même contes accompagnés d'exercices de relaxation sont disponibles. Tout en s'amusant, les enfants enrichissent leur vocabulaire et leur culture et inventent leur propre univers.

Lunii-Ma Fabrique à Histoires, 2 Cdiscount 76,99 € 59,99 € Voir

Fnac 59,89 € Voir

La Redoute 59,90 € Voir

Darty 59,99 € Voir

Boulanger 59,90 € Voir

Amazon 64,69 € Voir

Fille ou garçon, aucun enfant ne résiste aux histoires sur-mesure de la conteuse Lunii. Avec une réduction de 22 % dénichable sur le web, notamment sur Cdiscount, le Père Noël a lui aussi toutes les raisons de craquer pour le boîtier Ma fabrique à Histoires, affiché en promo à 59,99 euros au lieu de 76,99 euros.