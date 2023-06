Corrigez l'opération en déplaçant une seule allumette, c'est possible avec juste un peu de concentration !

Ce test logique, qui peut être réalisé sans limite de temps et sans être un as des mathématiques, a déjà bien amusé Internet. Si vous parvenez à le relever, vous faites partie des 30% les plus intelligents...

Vous aimez vous amuser tout en mesurant vos capacités intellectuelles ? Ce nouveau test logique est fait pour vous et il vous donnera peut être le moral en prime. Ce défi, réussi par environ 30% des joueurs sur les réseaux sociaux, consiste à corriger une opération avec une contrainte : le calcul doit être correct en ne déplaçant qu'une seule allumette. Nul besoin d'être un as des mathématiques pour y parvenir. La rapidité n'est pas non plus un critère puisqu'il n'y a pas de limite de temps pour effectuer ce test. Seules votre intelligence et votre logique sont en jeu.

La clé du succès est de regarder très attentivement l'illustration ci-dessous. La concentration joue ici un rôle très important. N'essayez pas de résoudre le test en étant distrait, car vous échouerez. N'oubliez pas non plus que vous pouvez prendre autant de temps que vous le souhaitez. Ce défi sera, pour de nombreuses personnes, presque impossible à relever, alors que d'autres trouveront la solution en un clin d'oeil. Voici l'opération à corriger.

La solution du test

On ne s'en cache pas : ce genre de test fait partie de nos favoris car ils peuvent bien souvent réunir petits et grands. Les personnes qui ont corrigé l'opération en déplaçant une seule allumette sont certainement parmi les plus intelligentes. Si vous n'avez pas été en mesure d'accomplir la tâche, il n'y a pas pour autant de raison de se sentir mal. Il est désormais reconnu qu'il existe différentes formes d'intelligences, de l'intelligence logique ou mathématique à l'intelligence visuelle ou spatiale en passant par les intelligences musicale, corporelle, linguistique, personnelle, sociale... Quoi qu'il en soit, l'illustration suivante présente la solution.

Il suffisait donc de déplacer l'allumette verticale formant le "plus" et de l'ajouter en haut à droite du 6 pour former un 8 et le tour était joué ! Si vous voulez échanger et vous mesurer à vos proches, partagez votre résultat avec nos autres lecteurs en cliquant ici.