La raison est complètement dépassée : pourquoi les chemises des femmes ont souvent les boutons à gauche ?

Vous vous êtes sans doute déjà posé cette question : pourquoi les boutons des chemises pour femmes se trouvent souvent à gauche alors que celles des hommes se boutonnent à droite ? Cette tradition vestimentaire remonte à très loin...

Le printemps, c'est aussi le retour des chemises en tous genres dans les rues : blanches, colorées, à fleurs ou à motifs, décontractées, "casual", ou plus habillées. Mais si vous achetez une chemise pour les beaux jours, vous remarquerez peut-être que les boutons se trouvent souvent du côté opposé selon que vous soyez un homme ou une femme. Cette différence n'est pas simplement une question de style, elle est en réalité historique, rapporte le Reader's Digest et remonte en fait à une pratique si ancienne qu'elle pourrait sembler totalement anachronique d'aujourd'hui.

Au XVIIe siècle, les habitudes vestimentaires étaient simples : la très large majorité de la population se couvrait comme elle le pouvait, alors que les vêtements sur mesure étaient la norme dans la bourgeoisie. Les familles fortunées, qui dictaient leurs lois au monde de la mode, avaient des serviteurs pour les aider à s'habiller. Or les femmes étaient bien souvent aidées par des servantes. Pour faciliter l'habillage de ces dames, les chemises pour femmes auraient donc été conçues avec une rangée de boutons pouvant être manipulés de face par une autre personne. C'est ainsi que les boutons se sont retrouvés à gauche.

Une tradition qui perdure dans les marques de prêt à porter

Les hommes étaient majoritairement droitiers et préféraient visiblement boutonner et déboutonner eux-mêmes leurs chemises, ce qui explique qu'on ait placé cette fois les boutons à droite, pour être aisément manipulés. Les boutonnières, qui étaient le comble du chic à l'époque, se trouvaient en conséquence sur le côté gauche, car plus esthétiques quand elles étaient vues de face, mais aussi pour ne pas gêner les mains boutonneuses.

Avec le temps, les vêtements ont évidemment évolué et les chemises se sont popularisées dans tous les types de foyers. Pourtant, la tradition des boutons sur le côté gauche pour les femmes et sur le côté droite pour les hommes a perduré dans la plupart des marques de haute couture comme de prêt-à-porter. Si bien que cette différence est encore utilisée aujourd'hui pour distinguer les chemises pour hommes et pour femmes.

Maintenant que vous connaissez la véritable origine de cette différence, vous pouvez impressionner vos amis avec vos connaissances de la mode et de l'histoire.