Voici comment répondre à un commentaire désobligeant - deux mots suffisent

C'est une situation que la plupart d'entre nous ont rencontré dans leur vie sociale ou professionnelle.

Lorsqu'un ami ou un collègue fait une blague à notre dépens ou lance une insulte sous la forme d'une plaisanterie, nous ne savons souvent pas comment répondre.

Si nous faisons semblant de ne pas être offensés, cela risque d'encourager d'autres commentaires de ce genre. Mais si nous réagissons, il y a de fortes chances de se retrouver dans une situation inconfortable ou en conflit avec son interlocuteur.

Selon Sara Jane Ho, une experte en comportement diplômée de Harvard, quiconque se trouve dans une telle situation peut réagir avec politesse et supériorité en posant simplement une seule question.

"Ça va ?"

"Si un ami me dit quelque chose de méchant, je le regarde généralement et je dis 'ça va ?'", explique Ho. Cette question, dit-elle, montre qu'elle n'a pas pris le commentaire personnellement, mais qu'elle ne l'a certainement pas aimé.

Cependant, selon l'experte, il est important de tenir compte du ton en plus des mots. Il ne faut pas être brusque ou sec, mais amical. "Je ne veux pas être offensante non plus. Je le dis avec intérêt et cela remet généralement l'autre personne à sa place", explique-t-elle.

Peu importe qui fait le commentaire négatif, n'oubliez pas de ne pas laisser cet évènement contrôler votre humeur. "Le plus grand pouvoir, c'est de montrer à l'autre personne qu'elle n'a pas de pouvoir sur vous", déclare Ho.