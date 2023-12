Je suis vétérinaire et vous devriez absolument arrêter de faire ça à votre chien - ça peut être grave

Cette pratique courante des propriétaires de chien est à éviter absolument selon les vétérinaires.

Adopter un compagnon à quatre pattes n'a jamais rien d'anodin. Et même quand on croit faire bien, il faut parfois se méfier. C'est notamment le cas pour l'alimentation de nos chiens, qui fait l'objet de bien des croyances, fondées ou totalement fausses. Voire dangereuses pour vos animaux. Si les propriétaires de chiens sont de plus en plus nombreux à se poser la question des qualités nutritives des aliments achetés en grande surface, certains optant pour des régimes faits maison, méfiance : ce n'est pas toujours une bonne idée.

Bien que l'intention de fournir une alimentation saine et naturelle soit louable, il est crucial de comprendre les nuances et les risques associés à cette pratique, car les besoins nutritionnels des chiens sont bien spécifiques. Il est donc important d'y répondre correctement. L'un des risques majeurs associés aux régimes faits maison est le déséquilibre nutritionnel. Si les ingrédients utilisés par les propriétaires en quête du bien-être de leur chien, un régime maison ne soit surtout pas entraîner de carences en certains nutriments essentiels, notamment en vitamines et minéraux.

Le site américain Buzzfeed a posé la question à un vétérinaire professionnel. Selon lui, il est crucial de souligner qu'un régime fait maison nécessite une supervision professionnelle, car des erreurs dans la composition des repas peuvent entraîner des problèmes de santé sérieux chez les animaux. Avant d'opter pour un régime fait maison, il est impératif de consulter un vétérinaire. Les besoins nutritionnels des chiens varient en fonction de divers facteurs tels que leur âge, leur taille, leur race et leurs conditions de santé particulières. Les vétérinaires sont formés pour élaborer des plans nutritionnels adaptés à chaque animal, garantissant ainsi le bon équilibre en nutriments.

"En tant que professionnel de la santé animale, j'ai observé des cas où des propriétaires bien intentionnés ont accidentellement rendu leurs chiens malades en les nourrissant de manière inappropriée. Des régimes déséquilibrés peuvent conduire à des carences nutritionnelles, des troubles gastro-intestinaux et même des problèmes plus graves tels que des calculs vésicaux", explique le vétérinaire.

Selon lui, la clé pour que votre animal reste en bonne santé avec un régime maison, c'est de varier. "Par exemple, nourrir votre chien uniquement avec du poulet et des patates douces est complètement déséquilibré." Parmi les aliments à éviter, on notera également le pain, les os cuits, l'ail et les oignons, la charcuterie, ou, c'est bien connu, le chocolat.