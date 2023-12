Un très vieil animal de 6 mètres de long avec des "dents imposantes" découvert en Lorraine

Ce redoutable reptile marin pouvait mesurer jusqu'à six mètres et était doté d'une "mâchoire et de dents imposantes."

Que la Lorraine ait un jour ressemblé aux Bahamas peut sembler... impossible. Pourtant, l'analyse de fossiles retrouvés il y a près de 40 ans prouve que le département français a bien, il y a plusieurs millions d'années, ressemblé à un paysage complètement différent d'aujourd'hui. En 1983, à Montois-la-Montagne, près de Joeuf, d'exceptionnels fossiles ont été découverts, révélant les restes d'un redoutable reptile marin connu sous le nom de... Lorrainosaurus (en l'honneur de la région dans laquelle il a été retrouvé). Si la découverte remonte à quelques décennies, un récent rapport de la revue Nature nous en dit plus sur l'identité précise de l'animal, qui était un "meurtrier des mers", selon les scientifiques.

Ce pliosaure, prédateur marin de l'ère des dinosaures, mesurait jusqu'à six mètres de long, de quoi faire pâlir les requins d'aujourd'hui. Datant de 170 millions d'années, ce prédateur est exposé depuis sa découverte au Musée national d'histoire naturelle du Luxembourg. Selon Ben Thuy, paléontologue du Musée d'histoire naturelle de Luxembourg, interrogé par France Bleu, l'étude approfondie des fossiles révèle des caractéristiques uniques du Lorrainosaurus : "Il chassait d'autres animaux de grandes tailles, une déduction que l'on peut faire en observant sa mâchoire et ses dents imposantes, conçues pour capturer des proies de grande envergure."

Selon le site spécialisé Livescience, les pliosaures se nourrissaient entre autres de requins, de tortues de mer, d'autres plésiosaures. Ses immenses mâchoires lui permettaient d'engloutir toutes sortes de proies.

La Lorraine elle-même, à l'époque du Lorrainosaurus, était "une sorte d'archipel subtropical", selon lui. Évoluant dans une mer peu profonde qui recouvrait presque toute la France jurassique, à l'exception du Massif armoricain, des Ardennes et du Massif central, le climat de la région était équivalent à celui... des Bahamas actuels. Un tableau surréaliste d'une mer chaude avec des récifs coralliens, aujourd'hui difficile à imaginer quand on pense à la Lorraine telle que nous la connaissons.

Bien que le Lorrainosaurus soit un spécimen rare, selon les chercheurs, l'idée de découvrir d'autres fossiles similaires dans d'autres régions n'est pas exclue. Les experts expliquent que ces gigantesques reptiles marins parcouraient de vastes distances à la recherche de proies, ce qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles découvertes en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Pologne ou même à Madagascar, où des roches de la même époque peuvent être trouvées.