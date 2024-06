Peu de gens savent les reconnaître, mais tout le monde en a déjà vu sur la plage

Peu de gens savent ce qu'est cet étrange objet que l'on trouve sur toutes les plages de France.

Savez-vous ce que pourrait être cet étrange objet ? Du polystyrène ? Du plastique ? Rares sont les personnes à pouvoir identifier la nature de cette chose, plutôt blanche, de la taille d'une main adulte, qui s'échoue sur la plupart des plages de France. Car oui, malgré le mystère, cet objet est largement visible dans toutes les régions du pays, ramené sur le sable par les marées.

Penchons-nous de plus près sur cette étrange petite chose, dure, mais cassante et pouvant flotter à la surface de l'océan avant de terminer sa course, bien souvent, sur la plage. Sachez qu'en plus d'être intriguant, cet objet naturel peut être d'une grande utilité pour les humains et surtout... leurs animaux de compagnie ! En effet, cela peut apporter du calcium et d'autres oligo-éléments dont ils ont besoin. On parle ici principalement des oiseaux et des tortues domestiques.

Mais ce n'est pas tout ! Ce curieux objet - pour l'instant - non identifié, peut aussi être réduit en poudre et constituer un composant du dentifrice. Dans son état naturel, il peut aussi être utilisé à la maison ou au jardin comme un abrasif permettant de nettoyer diverses surfaces. Compte tenu de sa matière poreuse, résistante à la chaleur et sur laquelle on peut facilement graver, il est également possible de le transformer en sculpture et laisser parler sa fibre artistique. Trouvés le long des plages de France, ces objets communs sont souvent disséminés parmi les galets et les débris marins.

Alors, avec tous ces indices, avez-vous trouvé de quoi on parlait dans cet article ? Il s'agit bien sûr... D'un os de seiche, également appelé sépion. Une coquille bien pratique pour ce mollusque, puisqu'elle lui permet de gérer son niveau de flottabilité en la remplissant, ou la vidant, de gaz. Indispensable donc, pour flotter, couler, ou se maintenir à un niveau de profondeur.

Comestible, la seiche ressemble à un calamar, bien que plus petite et plus ronde. Son squelette est composé de cet unique os, que l'on retrouve donc sur les plages françaises. Et qu'il est possible de ramasser, vous le savez maintenant, pour apporter aux oiseaux par exemple, le calcium dont ils ont besoin. A noter également que les os de seiche sont utilisés dans les médecines traditionnelles chinoises, notamment pour ses propriétés d'aide à la cicatrisation.

Vous ne pourrez plus vous tromper désormais : la forme caractéristique des os de seiche, les rend reconnaissables au premier coup d'œil. Bien que souvent considérés comme des curiosités de plage, les os de seiche jouent un rôle important dans l'écosystème marin en fournissant également un habitat aux petits organismes.