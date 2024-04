C'est le meilleur spa d'Europe, il offre une vue impressionnante et des piscines de luxe

Depuis son ouverture il y a 5 ans seulement, ce spa a remporté de nombreux prix internationaux.

Ce n'est pas seulement une piscine, c'est un sanctuaire de luxe et de repos qui s'est rapidement établi comme le meilleur spa d'Europe. Depuis son ouverture en 2019, soit il y a 5 ans seulement, ce havre de paix a remporté de nombreux prix internationaux. Il a ainsi déjà raflé une quinzaine de récompenses et figure encore en très bonne place dans le dernier classement de référence, établi par le magazine Condé Nast Traveller en début d'année 2024.

Situé à Pinzolo, à environ trois heures de Milan, et au coeur des Dolomites italiennes dans un panorama qui donne sur une vallée classée au patrimoine mondial de l'Unesco, cet établissement profite d'une situation privilégiée au cœur des montagnes boisées. L'hiver, les pistes de la station huppée de Madonna di Campiglio ne sont qu'à quelques kilomètres alors que l'été, la Dolce Vita italienne joue son rôle à merveille pour profiter d'un moment de détente.

© Lefay Resorts & Spa Dolomiti

Le spa, si fréquemment récompensé, offre des infrastructures uniques. Il s'étend ainsi sur 5000 m² répartis sur trois étages, offrant une gamme impressionnante de piscines luxueuses et d'espaces de relaxation. La piscine intérieure/extérieure permet de nager dans un cadre design, sans interrompre sa baignade en passant d'un espace à l'autre.

Cette piscine est équipée de jets hydromassants et d'une partie dédiée à la nage en longueur, parfaite pour ceux qui cherchent à faire de l'exercice dans un cadre majestueux. Le spa comprend aussi une piscine de relaxation intérieure où les visiteurs peuvent simplement flotter et se détendre sous un ciel étoilé artificiel, créant une atmosphère magique et apaisante.

© Lefay Resorts & Spa Dolomiti

Les nombreux saunas, chacun présentant des caractéristiques uniques, ainsi que les salles de relaxation à thèmes, promettent une expérience de détente totale. Le sauna finlandais, avec sa vue imprenable sur les montagnes des Dolomites, est à ne pas manquer comme les différentes salles de relaxation.

Envie de profiter d'un soin ? Des traitements comme le massage "Linfa del Bosco", utilisent des huiles essentielles locales alors qu'un programme personnalisé peut vous proposer de combiner les bienfaits de la randonnée en montagne avec des sessions de yoga et de spa. L'hôtel offre une expérience architecturale unique en combinant la pierre, le bois et de vastes baies vitrées, le tout dans une décoration apaisante.

Pas besoin toutefois d'y séjourner, le spa est aussi accessible aux visiteurs. Comptez tout de même par exemple 195 euros pour un accès une journée de 8h à 20 heures le soir avec un massage corps de 50 minutes inclus. Attention, les enfants ne sont pas acceptés au sein du spa.