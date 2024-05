Cet hôtel au nom très français est le plus bel hôtel du monde, il est pourtant à 10 000 kilomètres de Paris

C'est le plus bel hôtel du monde selon le dernier classement de TripAdvisor. Il obtient plus de 4000 notes à 5 étoiles.

Il surclasse plus d'un million d'autres hôtels à travers le globe selon le dernier classement 2024 des meilleurs hôtels du monde. Avec son nom typiquement français (bien qu'un peu "cliché" et son architecture, on l'imagine bien campé sur le sol français. Cocorico ? Et non, car cet hôtel, qui vient de remporter le titre de "plus bel hôtel du monde" par les Travellers' Choice Hotel Awards du célèbre site Tripadvisor se trouve en réalité à plus de 10 000 kilomètres de Paris !

Les avis des visiteurs Tripadvisor ne sont pas toujours gages de qualité ou d'expérience sans fausses notes mais obtenir plus de 4000 avis à 5 étoiles, le maximum sur ce site, donne tout de même de sérieux indices ! C'est donc le cas de cet hôtel déjà en bonne place lors des éditions précédentes de ce classement réalisé chaque année. L'Hôtel "Colline de France" a ainsi remporté de nombreux suffrages.

Situé dans la petite ville de Gramado au sud du Brésil, l'Hôtel Colline de France ne s'embarrasse pas avec les clichés français. Rues pavées, salon à la française, brasserie française avec gastronomie inspirée des meilleurs établissement français, les propriétaires ont visiblement joué à fond la carte du charme à la française. "Too much" ? Avec son architecture inspirée de l'époque de l'Empire français, l'hôtel propose une expérience qui marie luxe et dépaysement. L'hôtel assure fournir une "expérience digne de la royauté".

Cet hôtel de 34 suites ne laisse rien au hasard en termes de décoration et de service. Les visiteurs peuvent profiter d'une piscine intérieure, d'un spa et centre de bien-être, ainsi que d'un bistro de style français. Les critiques élogieuses des visiteurs sur le site Tripadvisor en témoignent, l'Hôtel Colline de France offre visiblement une expérience unique et hors du temps, certains le décrivant même comme un "conte de fées" plutôt qu'un simple lieu de séjour. Tripadvisor souligne également la qualité du service et du personnel comme gage de son succès. L'hôtel n'a d'ailleurs pas quitté le top 5 du classement depuis 2021.

Et s'il vient l'envie de quitter tout de même ce cadre feutré et luxueux, le choc thermique autant que de culture sauront plaire aux visiteurs. Gramado, près de la mégalopole de Porto Alegre, est une destination courue au Brésil, notamment pour ses randonnées, son paysage montagneux et sa spécialité locale : le chocolat, à partir de fèves de cacao brésiliennes bien sûr. L'architecture, qui s'inspire parfois des chalets alpins ou bavarois, a de quoi également étonner chaque visiteur.