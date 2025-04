Tout le monde le fait à la maison : c'est l'erreur à éviter absolument avec les boîtes d'oeufs

Voici une habitude courante à la maison mais à proscrire d'urgence !

La consommation d'oeufs est en constante augmentation ces dernières années. Bonne sources de protéïnes, faciles à cuisiner et pouvant être utilisés dans d'innombrables recettes, économiques, les oeufs ont presque tout bon... A condition d'éviter certaines erreurs !

En voici une très fréquente puisqu'elle vient d'une habitude qu'ont beaucoup (si ce n'est tous) de foyers français au retour du supermarché. Au moment de ranger ses courses, il est tentant de glisser simplement la boîte d'oeufs dans son refrigérateur. Surtout quand on achète une boîte de 10 ou 12 oeufs et que le compartiment dans la porte du frigo ne contient généralement que 6 places. Outre le fait que vous pouvez conserver vos oeufs à température ambiante (l'essentiel est surtout d'éviter les chocs thermiques avec des variations brusques de températures), les conserver dans la boîte d'oeufs n'est pas une si bonne idée que ça.

Pour quelle raison ? Le problème vient de l'emballage en lui-même : le carton poreux des boîtes à oeufs ne peut pas être nettoyé correctement lors de la mise en emballage, de son acheminement, dans le supermarché ou enfin à la maison. Et disons-le tout de suite : nettoyer la boîte d'oeufs au retour du supermarché est loin d'être une habitude courante !

Résultat : des bactéries et notamment des résidus de matières fécales présents sur les coquilles peuvent rester accrochés à l'intérieur de la boîte. "Ces restes fécaux parfois présents sur les coquilles d'oeufs restent collés dans les alvéoles en carton. Les oeufs frais rangés dedans peuvent alors être contaminés par ces germes", a ainsi alerté une association de consommateurs allemand, la Zentrale VerbraucherBerlin.

Autre habitude à éviter : réutiliser les fameuses boîtes d'oeufs après utilisation.En cause : la possible présence sur les coquilles de salmonelles et autres germes pathogènes susceptibles de provoquer de sérieuses gastro-entérites. Le risque est accru pour les populations fragiles comme les personnes âgées et les jeunes enfants dont le système immunitaire est plus vulnérable. Or, ces boîtes sont souvent réutilisées pour du stockage ou pour des ateliers d'arts plastiques ou de déguisement avec les enfants.

Cette association de consommateurs recommande donc de jeter systématiquement les boîtes à oeufs après une seule utilisation. Au-delà de cet usage unique, quelques précautions d'hygiène de base permettent aussi de limiter les risques liés à la manipulation des oeufs.

Les experts recommandent ainsi de se laver soigneusement les mains après avoir manipulé des oeufs afin d'éviter que d'éventuelles salmonelles ne se retrouvent dans les aliments. Autre petit réflexe à prendre, n'hésitez pas à nettoyer à l'eau chaude tous les ustensiles de cuisine entrés en contact avec des oeufs crus. Quant au stockage de nos oeufs, des boîtes en plastiques ou encore mieux en verre réutilisables et pouvant être lavées ou passées au lave-vaisselle sont de bonnes alternatives.