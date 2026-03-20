Ce produit est l'un des plus gros échecs de Decathlon : 24 ans après, la marque revient sur son erreur

Pour fêter ses 50 ans, l'enseigne française est revenue sur ses plus gros succès, et ses pires échecs.

En 2026, l'enseigne Decathlon fête ses 50 ans. Devenue l'une des marques les plus connues du pays, elle est à l'origine de produits iconiques, vendus dans toute l'Europe. Masque de plongée intégral Easybreath pour respirer sous l'eau, filet de ping-pong adaptable à toutes les tables, tente 2 seconds... Fort est à parier que vous possédez au moins l'une de leurs inventions chez vous.

Mais pour atteindre un tel niveau de notoriété, il faut aussi passer par quelques ratés. Et Decathlon ne fait pas acception à la règle. La marque a proposé un grand nombre de produits comportant des défauts, ou qui n'ont pas rencontré leur public. À l'occasion de ses 50 ans, l'enseigne a présenté quelques-uns de ces produits que vous avez sûrement oubliés.

Parmi eux, on trouve une paire de gants de ski de la gamme Quechua, censés réchauffer les mains grâce au souffle de celui qui les porte. "Par période de grand froid, on a tous déjà soufflé dans nos mains pour tenter de les réchauffer. C'est ce geste universel que ce gant novateur a tenté de capturer", explique d'abord Decathlon. Une idée ambitieuse, qui tentait de répondre très simplement à un problème rencontré par de nombreux skieurs, ou même par les promeneurs en hiver. Mais il restait un problème, que l'enseigne n'avait pas anticipé lors de la création de la paire en 2002. "Une fois soufflé dans le gant, l'air humain se transformait en vapeur d'eau, et ainsi emprisonnée dans les couches isolantes de ce dernier, finissait par condenser puis geler". Un comble pour une paire de gants !

La paire de gants chauffants Wedze Self Heat Gloves © Linternaute.com/ Louise Cordier

Retirée des rayons à cause de son manque d'efficacité, cette paire a été suivie de nombreuses autres, bien plus chauffantes. Des dizaines de gans chauffants équipés de petites batteries sont aujourd'hui en vente chez Decathlon. Pour s'en procurer, il faut tout de même investir une centaine d'euros en moyenne.

Les chaufferettes restent une autre solution, moins durable certes mais tout aussi efficace et bien moins chère. Ces petites pochettes à glisser dans les gants ou dans les chaussettes contiennent un mélange de poudre de charbon actif et de fer, qui produit de la chaleur en oxydant le fer. Elles peuvent durer de quelques minutes à une dizaine d'heures.