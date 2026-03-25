Ce dentifrice très connu est le pire selon UFC-Que Choisir : il est noté 3,4/20

Emballage, ingrédients, prix, performance... Tous les aspects ont été étudiés.

Au supermarché, l'allée des dentifrices peut causer du stress aux moins téméraires. Des dizaines, voire des centaines de petites boîtes en carton attendent d'être choisies et glissées dans votre caddie. À l’intérieur des cartons, il y en a pour tous les besoins. Dents plus blanches, plus fortes, sans tartre, à la menthe, à la fraise, au charbon... Les combinaisons sont sans fin.

Pour aider les consommateurs à faire un choix plus éclairé, l'association UFC Que-Choisir a testé et comparé 21 marques de dentifrices. Respect de l'émail, présence de colorants non alimentaires, étiquetage, efficacité de nettoyage... Au total, 11 aspects ont été analysés. "Aucune référence ne se montre à la fois respectueuse de l'émail et assez efficace pour éliminer la moindre tache ou saleté", regrette d'entrée de jeu UFC Que-Choisir. Dans ce contexte, c'est le dentifrice Fluocaril Bi-fluoré 145g à la menthe qui s'en sort le mieux. Vendu un peu moins de 6€ en moyenne, ce dernier est jugé "très bon" dans la prévention des caries et le respect de l'émail. Malheureusement, cette référence perd quelques points a cause de la présence de quelques composants non souhaités comme des irritants ou des allergènes.

Noté 13,6/20, le produit Fluocaril devance certains de ses concurrents de loin, puisqu'une autre marque a reçu la très mauvaise note de 3,4/20. Peu efficace au nettoyage, contenant des allergènes et des ingrédients médiocres cette référence a hérité d'une note bien en dessous de la moyenne à cause du fait qu'elle ne contient "même pas 50mg de fluor disponible pour 100g de dentifrice", explique UFC-Que Choisir.

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La marque épinglée par l'association n'est autre que Carrefour. C'est le dentifrice Soft Bio Fresh, vendu 1,79 €, qui a déçu les experts. Ces derniers reconnaissent tout de même que le produit est assez satisfaisant en ce qui concerne le respect de l'émail. L'étiquetage est aussi assez bon.

Parmi les autres marques qui ont reçu une évaluation décevante, Oral-B Pro expert hérite d'un 9,3/20. Il contient des irritants potentiels, des allergènes ainsi que des colorants non alimentaires. Légèrement meilleur, Sensodyne protection complète est noté 11,7/20. Il a satisfait les analystes grâce à sa protection de l'émail mais son nettoyage n'est assez efficace pour être noté "très bon". De leur côté, les marques reconnues Aquafresh et Colgate font partie des mieux notées avec une moyenne de 13/20.

De son côté, le magazine 60 Millions de Consommateurs a fait le choix de tester les dentifrices solides, en poudre, stick, galet ou pastilles. "Tous contiennent des agents abrasifs et moussants. Et tous – sauf une référence – sont sans conservateur. Cela implique de bien conserver son dentifrice à l'abri de l'humidité et d'éviter que chacun frotte sa brosse à dents sur le même galet, sous peine de partager ses bactéries", prévient le magazine.