Fini la corvée du photomaton : une application permet de faire ses photos officielles directement sur le téléphone

L'application guide les utilisateurs et vérifie la conformité des photos.

Est-ce la fin de ce rituel que tous les Français ont connu au moins une fois dans leur vie ? Dans tous les supermarchés ou les gares, on trouve les fameux photomatons, qui étaient jusqu'ici la seule façon de se procurer des photos d'identité officielles. Par officielles, on entend celles à fournir obligatoirement en cas de demande d'un permis de conduire, d'un passeport, d'une carte d'identité et de nombreux autres documents importants.

S'asseoir dans la cabine, régler le siège, s'empêcher de sourire, ne jamais être 100% satisfait du résultat... Une application semble sonner la fin de ce processus presque protocolaire et un peu pénible. Grâce à elle, il est possible de faire des photos au bon format, et dans les bonnes conditions, tout en restant à la maison. Cette dernière s'engage à vous donner les consignes pour réaliser des photos conformes au pays dans lequel vous vivez, puis à les faire vérifier d'abord par une intelligence artificielle, puis par une équipe de 27 opérateurs certifiés. Ce n'est qu'après ces vérifications que l'équipe vous les renvoient par mail pour impression ou utilisation digitale.

L'utilisation de l'application nommée Smartphone iD est assez simple, puisque cette dernière s'engage à supprimer elle-même les éléments indésirables en arrière-plan si vous ne pouvez pas prendre la photo devant un fond blanc ou neutre. Permis de conduire, titre de séjour, carte SNCF, permis de chasse ou de pêche, licence de taxi ou encore carte Vitale, au total 28 formats de photos différents sont proposés pour la France.

© Smartphone ID

L'utilisation de cette application a tout de même un coût. Pour une photo conforme à la carte nationale d'identité, il faut par exemple compter 4,99 euros qui couvrent le traitement de la photo et la vérification. Si vous souhaitez recevoir une planche de 6 photos imprimée directement dans la boîte aux lettres, il vous faudra également débourser 2,89 €. Dans un photomaton classique, une planche de 4 photos coûte entre 5 et 7€ selon les cabines.

De leur côté, les codes ePhoto nécessaires pour un permis de conduire ou un titre de séjour par exemple coûtent 5,99 €. Un format gratuit est aussi disponible pour les photographies moins formelles comme les cartes d'étudiant, mais aucune vérification officielle ne sera effectuée. La version numérique est envoyée dans un délai de 30 min à 1 h et un tirage papier dans les 2 à 5 jours ouvrés.

Attention tout de même, des utilisateurs signalent que certaines mairies ne sont pas encore familiarisées à ces nouvelles photos et peuvent refuser le format numérique. Nous vous conseillons donc de vous renseigner auprès de votre mairie avant de faire votre première commande.