Colissimo, Chronopost ou UPS ? C'est le pire livreur de colis : il en perd deux fois plus que les autres

Un classement indique qu'un transporteur précis est le pire en termes de perte et de vol de colis. Il y a tout de même une nuance.

Plus d'un milliard de colis sont distribués ou exportés en France chaque année. En tout, plus de 15,5 milliards d'euros d'objets sont livrés à travers tout le pays. Et alors que la plupart arrivent généralement à bon port sans encombre, nombre d'entre eux subissent tout de même quelques embûches sur leur trajet. Casse, retard, perte ou encore vol, les mauvaises aventures peuvent être multiples avant d'arriver jusqu'à votre boîte aux lettres.

Réalisé par Secursus, plateforme d'assurance colis opérée par Figural, et partagé par Datagouv.fr, un classement a analysé les performances des transporteurs La Poste/Colissimo, Chronopost, DHL Express, FedEx, UPS, TNT, DPD et GLS au cours des années 2022 à 2024. Et leurs données sont sans appel : un de ces transporteurs cause beaucoup plus de problèmes que les autres dans sa gestion des colis. C'est bien La Poste/Colissimo qui affiche le taux de sinistralité le plus élevé : 2,8 %. Cela veut dire qu'il subit des casses, des vols ou des pertes sur 2,8 % des colis qu'il prend en charge.

Dans le détail, ce sont surtout les pertes et les vols qui entraînent ces résultats, encore plus que les casses. Le numéro 1 sur les casses uniquement étant l'Américain UPS. La Poste/Colissimo est suivi de Chronopost et d'UPS, qui déclarent des dommages sur un peu moins de 2% de leurs livraisons. C'est FedEx qui satisfait le plus souvent ses clients, avec seulement 1,52% de sinistralités sur ses colis en 2024.

Le délai de résolution de ces conflits est lui aussi le plus long chez La Poste/Colissimo, puisqu'il s'élève à près de 4 jours. Seul Chronopost égale le livreur français avec un délai de 4 à 5 jours. À titre de comparaison, les transporteurs plus "premium" et donc plus chers, comme FedEx et DHL propose des résolutions en 3 jours en moyenne.

Ces résultats peuvent en partie s'expliquer par le positionnement de Colissimo, transporteur grand public. Les transporteurs plus chers, comme FedEx ou DHL, instaurent un suivi plus précis et des circuits logistiques mieux sécurisés.

Attention, il est tout de même important de nuancer ces conclusions. Colissimo transporte des volumes beaucoup plus élevés que les autres transporteurs. Au quatrième trimestre de 2024, il a par exemple pris en charge l'envoi de 534 bijoux et montres, contre 334 pour le suivant direct, Chronopost. De son côté, DHL Express n'a transporté que 289 colis contenant des bijoux ou des montres. Un tel volume pourrait aussi expliquer que les taux de sinistralité soient plus élevés.