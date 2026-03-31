Après Casa et 4Murs, cette enseigne de décoration présente partout en France ferme ses portes

Le tribunal des affaires économiques de Marseille a tranché et refusé l'offre de reprise qui aurait pu sauver la marque.

Les 36 magasins de l'enseigne n'auront pas survécu. Ce mardi 31 mars 2026, le tribunal des affaires économiques de Marseille a tranché et refusé l'unique offre globale de reprise destinée à sauver une enseigne d'ameublement créée à Avignon en 1988.

L'enseigne de meubles et de décoration avait déjà été placée en redressement judiciaire en 2020 mais sauvée in-extremis. Déjà contrainte à fermer la plupart des ses points de vente, elle avait tout de même réussi à en conserver 36, et avait même connu un retour à la rentabilité en absorbant le groupe Zôdio. Aujourd'hui, les derniers magasins de l'enseigne doivent faire tomber leur rideau définitivement. Ils entraînent avec eux la supression de 1200 emplois. C'est donc la fin pour l'enseigne Alinéa, installée entre autres à Blagnac, Bayonne, Saran ou Limoges. "Les magasins franchisés d'Annemasse, Villefranche sur Saone, Macon, Sarrebourg, Beauvais, Creil, Le Havre, Mantes sont toujours ouverts", indique tout de même le groupe.

L'enseigne, en redressement judiciaire depuis le 20 novembre 2025, avait reçu une unique offre globale de reprise venant d'un groupe roumain le 5 mars 2026. Le groupe s'engageait à préserver la moitié des salariés et 20 des 36 points de vente. Malheureusement, cette proposition a été jugée "irrecevable", indique la direction de l'entreprise française. Cinq autres offres, considérées comme anecdotiques car portant sur des reprises partielles, avaient été émises par Ikea, Grand Frais, Cargo, B&M et Leroy Merlin.

Alinéa n'est que la dernière d'une longue liste d'enseignes de décoration et d'ameublement à mettre la clé sous la porte ces dernières années. Avant elle, les marques Casa et 4Murs avaient déjà subi la crise de plein fouet. Toujours debout, les anciens géants Gifi et Maisons du Monde ont elles aussi connu des périodes difficiles, Maisons du Monde ayant choisi de transférer certains magasins pour plus de rentabilité.

Très dépendant de celui de l'immobilier, le marché du meuble a connu des années 2023 et 2024 très compliquées. Il a conclu 2024 avec un chiffre d'affaires en baisse de 5,1 %, expliquait le magazine LSA lors de la fermeture de l'enseigne Casa. Les ventes sont tombées sous les 14 milliards d'euros, pour s'établir à 13,8 milliards d'euros. Cela représente une baisse de plus d'un milliard d'euros par rapport au pic historique atteint en 2022.