Ces 3 marques de chocolat très connues sont les pires selon UFC-Que Choisir : Lidl est bien meilleur

Juste à l'heure pour Pâques, UFC-Que Choisir a sorti son classement des meilleures marques de chocolats... Et surtout des pires !

Pâques fait sans aucun doute partie des fêtes préférées des plus petits, et parfois des plus grands. Après la fameuse chasse aux œufs, le meilleur moment de la journée n'est autre que la dégustation du butin. Mais avant que les cloches ne sonnent dans les jardins, encore faut-il faire son choix entre les dizaines de marques d'œufs et de lapins de Pâques vendues en supermarchés et en boutiques spécialisées.

Pour orienter les consommateurs et les aider à faire leur choix, l'association UFC-Que Choisir a mené une enquête et analysé les 15 références les plus populaires du marché. Composition, étiquetage, valeurs nutritionnelles... Tous les aspects possibles ont été vérifiés par des experts. Rassurez-vous tout de suite, le magazine a analysé autant de chocolats noirs que de chocolats au lait !

"Au final, tous écopent d'un Nutri-Score E avec le nouveau mode de calcul de cet indicateur ‒ même si Monoprix fait le choix d'apposer sur sa poule au chocolat noir un Nutri-Score D, obtenu à l'aide de l'ancien algorithme, obsolète depuis plus d'un an…", prévient le magazine dès les premières lignes de son analyse.

Alors que certains pourraient penser que le chocolat de Lidl, jugé discount, fait partie des moins bons, c'est tout l'inverse qui se produit ! Grâce à sa liste d'ingrédients jugée "correcte", son cacao labellisé commerce équitable et un taux de cadmium (un métal lourd dangereux pour l'organisme) limité, le canard chocolat au lait de la gamme Flavorina prend la tête du classement. Il n'est noté "que" 13,8/20 à cause de son taux de sucre trop élevé. Une note honorable quand on la compare au 4,3/20 obtenu par l'une des marques les plus populaires du pays.

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Il s'agit à la surprise générale de Jeff de Bruges. Les deux lots de lapins de Pâques de l'enseigne installée dans toutes les grandes villes et dans de nombreux centres commerciaux reçoivent le pire score en matière de composition, bien trop concentrée en cadmium. "Manger ne serait-ce que la moitié de ce petit paquet (soit 43 grammes) aurait suffi à dépasser la valeur quotidienne à partir de laquelle un risque ne peut pas être exclu, pour un enfant de 25 kg, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire", alerte UFC-Que Choisir. Mais ce n'est pas tout, puisque la recette complète de ces chocolats contient aussi beaucoup trop d'ingrédients non recommandés comme des additifs, des graisses et des colorants.

Classés juste au-dessus et pénalisé par la note de 7,4/20, la Poule chocolat au lait et ses petits œufs de son concurrent Leonidas ne font guère mieux. Là aussi, l'association de consommateurs regrette "trop d'ingrédients indésirables" et l'absence d'un label de durabilité. Le taux de cadmium est tout de même plus faible pour cette référence.

Le lapin en chocolat Action mais aussi le lapin Nestlé smarties montent enfin sur les 3e et 4e marches des pires chocolats de Pâques cette année. Liste d'ingrédients très moyenne, taux de sucre élevé... Là encore, l'analyse est décevante. Côté prix, plus cher ne veut pas dire plus qualitatif, ni inversement : le lapin en chocolat Action revient à 14,80/ kg tandis que le lapin Nestlé vaut 53,20 €/kg.