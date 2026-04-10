De 35 à 90 euros : ce site de vêtements très connu augmente-t-il vraiment ses prix en fonction des tailles ?

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, une femme dénonce les pratiques commerciales discutables d'un site extrêmement populaire.

"Suis-je la seule choquée ?". Dans une vidéo accumulant déjà 60 000 vues, une femme a découvert qu'un site internet de mode sur lequel elle a l'habitude d'acheter des vêtements augmenterait significativement le prix de ses articles en fonction de leur taille. Les tailles considérées plus petites, comme le 34 et le 36, coûtent ainsi moins de la moitié du prix des plus grandes tailles.

C'est en voulant acheter une robe d'été blanche à rayures bleues que la créatrice de contenu Anima Talk a découvert que cette dernière était vendue "à partir de 34,99 euros". Intriguée par cette formulation, elle se rend compte que la robe est mise en vente pour 34,99 euros en taille 34 et 36, mais qu'elle passe à 89,99 € dès la taille 38, qui fait d'ailleurs partie des plus vendues en France. "Je trouve cela très choquant", explique Anima Talk. "Certes, plus de tissus coûte plus cher, mais là c'est extravagant", s'étonnent d'autres internautes en commentant la vidéo.

Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Certains commentaires plus habitués à Asos, site internet dont il est question ici, affirment en effet que la jeune femme aurait fait une erreur de compréhension, et que les prix ne changent pas vraiment en fonction de la taille. Selon eux, ce sont en fait les quantités disponibles en stock qui influencent les tarifs des vêtements vendus.

© Asos

Dans le cas de la robe étudiée, le prix initial était bien de 89,99 euros. Les tailles 38, 40 et 42, qui sont les plus standards en France, se seraient bien mieux vendues que le 34 et le 36. Ces deux dernières auraient ensuite été bradées pour tenter d'écouler le surplus de stock. Ce raisonnement explique pourquoi les exemplaires de la taille 44 étaient, eux aussi, passés à 34,99 euros avant d'être écoulés.

Cette pratique commerciale peut être frustrante pour les consommateurs qui achètent leurs articles au prix fort, mais elle est parfaitement légale et même très répandue. Cette méthode de différenciation des prix en fonction des stocks est appelée yield management ou pricing différencié. Seule la pratique de faire croire à l'acheteur que toutes les tailles ou toutes les couleurs sont en promotion alors que seules certaines le sont est illégale. Les tarifs et informations doivent toujours être affichés clairement.