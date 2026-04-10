Jeter cet objet à la poubelle est totalement interdit : une amende de 150 € vous attend

Trop de gens ignorent cette interdiction et s'exposent à une amende salée.

A la fin de leur vie, de nombreux objets du quotidien terminent à la poubelle. Pourtant, les règles concernant le tri des déchets sont de plus en plus strictes. Il est par exemple interdit de jeter des vêtements et des textiles depuis le début de l'année 2022. Mais le linge n'est pas le seul concerné par ces interdictions.

L'un des objets visés par une loi d'interdiction peut généralement être trouvé dans la chambre des plus petits. S'il est jeté à la poubelle une seule fois, il peut valoir une amende de 35 euros, majorée à 75 euros en cas de retard. Mais si l'infraction est remarquée plusieurs fois dans le même foyer, cette punition peut attendre 150 euros. Le produit qui ne doit surtout pas finir à la poubelle classique ? N'importe quel jouet électronique.

Voitures télécommandées, ours qui parlent, consoles de jeux, robots... Dès lors qu'ils contiennent des piles ou des connexions électroniques, les jouets sont considérés comme des déchets d'équipement électrique et électronique. En plus des composants électroniques, ils contiennent parfois des métaux ou des substances polluantes nécessitant un traitement très spécifique, différent de celui réservé aux poubelles classiques. Même cassés, ils ne doivent pas terminer leur vie dans un bac d'ordures ménagères classique. Leur traitement demande légèrement plus d'efforts, nous explique la Fédération française des industries jouet-puériculture.

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Au moment de jeter ce type de jouets, il faut tout d'abord toujours penser à retirer les piles qu'il contient et les déposer dans les accumulateurs prévus dans les supermarchés ou dans les déchetteries. Même sans pile, le jouet en lui-même doit être déposé dans l'un des 1200 magasins ou l'une des 3400 déchetteries équipés d'une borne de collecte. Épaulés par des magasins de jouets ou des supermarchés, ils se chargent ensuite de redistribuer les jouets encore fonctionnels, de réparer ceux qui peuvent l'être ou encore de disposer des jouets qui ne peuvent pas être sauvés.

"Beaucoup de jouets électroniques finissent dans la poubelle, mais il faut connaître les bons gestes et surtout prioriser le réemploi et le don", rappelle Dominique Mignon, présidente de l'organisation de protection de l'environnement Ecomaison. Don, troc, revente... Selon une enquête menée par Circana, la part de la seconde main représente aujourd'hui 7,3% du marché du jouet en France. C'est le double par rapport à 2021. Une étude de la FFJP rappelle tout de même que 65 % des articles de puériculture de seconde main achetés auprès de particuliers sont dangereux. Un chiffre qui monte à 90% pour les sièges auto. Pour ces équipements spécifiques, il vaut mieux se référer à des experts.