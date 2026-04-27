Tous ces sièges auto sont déclarés dangereux pour les enfants : ils sont pourtant en vente sur des sites très populaires

Que Choisir Ensemble a analysé de nombreux siège auto vendus en toute liberté, certains d'entre eux sont dangereux pour nos enfants.

"Notre nouvelle série de tests de sièges auto pour enfants a révélé de graves défaillances structurelles". Dans son dernier numéro, le magazine Que Choisir Ensemble (anciennement UFC-Que Choisir) a révélé avoir testé et analysé une dizaine de sièges auto et découvert qu'ils étaient tous dangereux pour nos enfants. Ils sont pourtant toujours bien disponibles à la vente sans aucune prévention.

A l'origine de cette découverte, l'étude du siège auto siège auto Reecle 360 (ZA 10 i-Size) datant d'octobre 2025. Face aux très mauvais résultats obtenus par le produit lors d'un test de choc frontal, les experts de l'union de consommateurs ont décidé de mener une étude de plus grande ampleur. Et les résultats sont assez alarmants. "Ce siège peut être vendu sous différentes marques avec différents noms", explique d'abord le magazine. Cela veut donc dire que la base défaillante est vendue sous différents noms par une dizaine de marques au moins.

Et les résultats obtenus sont très clairs : "À l'occasion de notre première série de tests de sièges auto de 2026, nous avons donc répété les essais avec 7 modèles similaires, et tous ont échoué." Tous fabriqués par la même société basée en Chine nommée Yangzhou Lettas Baby Product Co. Ltd, les sièges ont échoué aux tests de la simulation de choc frontal contre un autre véhicule. "Le mannequin et la coque ont été projetés à travers l'habitacle, exposant l'enfant à un risque très élevé de blessures graves dans le cas où il viendrait heurter une portière ou le siège avant du véhicule", indique Que Choisir Ensemble. De quoi faire peur aux jeunes parents.

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En plus des 7 sièges avec la même base, un dernier a obtenu des résultats problématiques. Voici donc la liste complète des 8 sièges auto défaillants, selon Que Choisir Ensemble :

Buf Boof Tweety Plus Deluxe 360

Ding Aiden 360°

Kidiz siège auto enfant Isofix 360°

KidsZone siège enfant i-Size 40-150 cm 360°

Lettas i-Size 360°

Miophy i-Size 360 siège auto rotatif

Xomax 946i

Kinderkraft Mink Pro 2 + Base Mink FX2 (un siège coque, le seul qui ne soit pas identique au Reecle 360, qui est un siège évolutif)

Vendus dans le but d'accompagner les enfants de leur naissance jusqu'à la fin de l'obligation d'utiliser un système de retenue spécifique, donc de 40 cm à 150 cm de haut, ces sièges évolutifs sont heureusement oresque introuvables en boutique. Malheureusement, ces derniers sont encore bien vendus sur des sites internet très populaires, comme Amazon ou Alibaba, prévient QUe Choisir Ensemble. Plus largement, le magazine d'experts conseille de ne pas acheter de sièges portant le numéro d'homologation E8 0313715, indiqué sur 7 des 8 modèles mis en cause. Contactées par le magazine, certaines marques affirment tout de même avoir apporté des modifications à leurs modèles début 2026.