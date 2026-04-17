Il coûtait 65 euros en 2022, voici combien vaut maintenant ce panier de courses pour deux personnes

Café, riz, yaourts, lait... Le prix des produits d'alimentation essentiels a subi une forte inflation.

Essence, loisirs, nourriture... Les Français n'ont jamais autant fait attention à leurs budgets. Dans les rayons des supermarchés, nombreux sont les consommateurs à faire la chasse aux promos et aux bonnes affaires dans un but précis : faire des économies. Réductions grâce aux packs familiaux, cartes de fidélité, marques de distributeurs pour les produits essentiels, ils essayent de réduire au maximum le montant de leurs courses habdomadaires.

Pommes de terre, carottes, tomates, beurre, lait, café moulu, chocolat noir... Pour comprendre pourquoi les Français sont autant à se serrer la ceinture, Marc Mazière, fondateur du blog de conseils économiques Radin Malin, a comparé un panier de 24 produits du quotidien à celui qu'un couple aurait payé quatre ans plus tôt.

Reconstitué à partir de relevés de prix effectués chez Carrefour, Leclerc et Intermarché et appuyé par les données de l'Insee, le test montre qu'un foyer de deux personnes doit débourser au moins 72,23 € par semaine pour faire ses courses en 2026. Ce chiffre représente une augmentation de 10,4 % depuis 2022 ou le même caddie aurait coûté 65,41 €. Mais qu'en est-il produit par produit et quels sont ceux qui ont le plus augmenté ?

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+28 % pour le café, +35% pour le chocolat et l'huile d'olive : +35 %... "Ce sont les produits du quotidien, difficiles à éviter, qui tirent réellement le budget vers le haut", regrette Marc Mazière sur son site internet. Certains produits comme les pâtes ou la volaille restent relativement stables, ce qui rend l'inflation "moins visible, mais bien réelle sur le ticket final".

L'expert de la consommation rappelle que le panier témoin étudié n'inclut pas les produits d'entretien comme la lessive, les produits ménagers ou ceux d'hygiène. "Ces dépenses sont trop variables selon les foyers pour être ramenées à une consommation hebdomadaire standard", explique-t-il. On peut tout de même affirmer sans trop de réserve que les tarifs de ce genre de produits a lui aussi augmenté significativement. Les produits d'hygiène et de beauté avaient augmenté de 16 % rien qu'entre 2022 et 2024 selon l'Insee.