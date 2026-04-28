Ce service était populaire chez Amazon, c'est fini : tous les clients ne pourront plus l'utiliser

Ce service très connu était proposé depuis 2009. Il va disparaître.

Pour certains, faire ses courses sur le site internet d'Amazon est un véritable plaisir. Mais pour d'autres, qui apprécient tout autant la marque, le plaisir se trouve ailleurs. Certains consommateurs l'ignorent, mais Amazon propose une multitude de services annexes à celui de distributeur. Grâce à Prime, il permet par exemple à ses abonnés de visionner des films et des séries en streaming. Sur à son service de Kindle, il met à disposition des livres, journaux et magazines numérisés pour les lire en version dématérialisée.

Et c'est précisément ce dernier service qui est concerné par un changement majeur à venir. Alors que plus de 72 millions d'unités Kindle ont été vendues dans le monde en 2024, Amazon a fait savoir à ses utilisateurs que l'application Kindle sur ordinateur sera abandonnée très prochainement. "Elle ne fonctionnera plus, même si vous la téléchargez depuis un autre site web", explique le site internet spécialisé Good e-Reader.

Seuls les utilisateurs de Kindle sur liseuse et sur téléphone pourront continuer à lire leurs ouvrages sans problème. Choqués par cette annonce, les utilisateurs fidèles de Kindle sur PC ont fait entendre leur mécontentement sur les réseaux sociaux. "Si je comprends bien, Amazon a bâti son succès sur la vente de livres. L'un des piliers de ce succès est sa plateforme Kindle. Et cette plateforme, si performante qu'elle a failli faire disparaître la presse écrite, a décidé que ses clients n'étaient plus dignes d'elle", souligne l'un d'eux.

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Selon Good e-Reader, Amazon développe tout de même une nouvelle application Kindle pour PC, mais celle-ci sera exclusivement réservée aux détenteurs de Windows 11 et disponible exclusivement sur le Microsoft Store. En effet, bien qu'Amazon ne diffuse pas les données détaillées de l'usage de Kindle, les détenteurs de liseuses et de téléphone constituent depuis plusieurs années la majorité des usagers de l'application.

Selon Good E-Reader, cette décision s'inscrit dans "la stratégie globale d'Amazon visant à protéger les appareils et applications Kindle contre le piratage des livres numériques." Kindle sur PC sera indisponible à partir du 30 juin 2026, soit 17 après son lancement.