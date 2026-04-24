Des grillades à moins de 25 euros : ce barbecue noté 4,5/5 est enfin de retour chez Lidl

Il s'arrache tous les étés, ce barbecue simple à utiliser et pas cher arrive en rayon.

La saison des barbecues est enfin de retour. Que cela soit en famille ou entre amis, toutes les occasions sont bonnes à célébrer par une grillade au soleil. Viande, légumes ou encore poisson, aucun aliment n'échappe aux grilles des meilleurs cuisiniers. Malheureusement, les compétences culinaires ne suffisent pas, il faut également investir plusieurs centaines, voires milliers d'euros pour se procurer un barbecue performant.

Pour ceux qui ne sont pas prêts à casser leur tirelire, Lidl relance son barbecue au charbon à moins de 25 €. Ce dernier est équipé d'une cuve émaillée avec pare-vent pour une combustion stable. Il est aussi composé d'une grille chromée réglable sur 5 niveaux dont la surface est de 48,5 x 28,5 cm. Une taille conférant une "maîtrise parfaite de la température de cuisson pour vos viandes et légumes", assure le géant du hard-discount.

Pesant environ 6kg, ce dernier est aussi composé de deux roulettes "adaptées au jardin" et d'une poignée de transport. Parfait pour le déplacer rapidement sans s'abimer le dos ! Côté pratique, le barbecue de 86 cm de hauteur dispose d'une tablette latérale et d'une étagère basse en bois.

© Lidl

Selon les consommateurs qui possèdent déjà ce barcebue au charbon de bois, le rapport qualité/prix est "excellent". En effet, le produit est en vente pour 21,99 euros seulement. "Rien à signaler, j'en ai même acheté un second", exliquent les uns, "il est super, je l'utilise beaucoup" soulignent les autres. Des compliments à foison qui lui permettent de récolter la note honorable de 4,5/5. Attention, il est tout de même important de noter que le montage du barbecue peut être difficile pour certains. "Il faut être deux", conseillent plusieurs internautes.

De son côté, l'enseigne Action propose elle aussi un barbecue à charbon de bois pour cet été. Presque identique mais équipé d'une grille de réglable sur 4 niveaux, ce dernier est vendu 29,95 euros. "En promotion actuellement, le nôtre est 33% moins cher !", se vante Lidl dans son dernier catalogue publicitaire.