Une ancienne employée de McDonald's révèle pourquoi il ne faut "jamais" prendre de glaçons avec sa boisson

L'ancienne manager déconseille à qui veut l'entendre de prendre des glaçons avec sa boisson. La raison n'a rien à voir avec le prix.

Aux bornes des restaurants McDonald's, toutes les personnalisations sont possibles. Que l'on veuille ou non de la salade dans son burger, avec ou sans topping sur son McFleury, avec une sauce ou l'autre... Il est possible de modifier le menu de base comme bon nous semble. Il est ainsi également possible de décocher la petite case qui nous propose d'ajouter des glaçons avec notre boisson.

Alors que l'ajout d'un petit raffraichissement semble très attirant en période de témpérature élevée, de nombreux consommateurs déconseillent de cocher la case lors d'un passage au fast-food. Selon eux, la densité des glaçons ferait monter le niveau de la boisson et donc permettrait à l'enseigne de réduire la quantité de boisson servie, tout en la faisant payer le même prix. Si leur justification semble logique, ce n'est pas la pire raison pour laquelle vous ne devriez jamais prendre de glaçons dans votre boisson.

Marie (le prénom a été changé), employée puis manager dans l'un des fast-foods de la chaîne pendant plus de 5 ans, indique qu'une raison bien plus répugnante vous enlèvera toute envie de réclamer des glaçons. "Certains employés de cuisine ne se lavent pas les mains en sortant des toilettes", explique la jeune femme. "Ensuite, ils attrapent la pelle à glaçons sans gants et c'est là que le transfert de bactéries a lieu", confie-t-elle.

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L'ancienne manager explique même que des contrôles réguliers confirment que les machines à glaçons ne respectent pas les taux de germes tolérés. Une enquête menée par le Daily Mail avait confirmé que les glaçons de 6 fast-foods sur 10 - dont Burger King, Pizza Hut ou encore KFC - étaient plus sales que l'eau des toilettes. Le niveau de bactéries relevé est même jugé "inquiétant" par l'enquête.

Une enquête menée par une chaîne de télévision suédoise a par ailleurs prouvé que les tables des fast-food sont, elles aussi, plus sales que les toilettes. "En cuisine, nos équipiers ont à cœur de respecter un cahier des charges strict en matière d'hygiène : lavage des mains minutieux, respect de la chaîne du froid, vigilance accrue aux postes de cuisson des viandes. Rien n'est laissé au hasard pour assurer LA sécurité alimentaire et celle de nos équipiers", assure pourtant la direction de McDonald's sur son site internet. De quoi refuser de mettre des glaçons... et de manger à table ?!