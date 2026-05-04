Gifi : tous ces magasins sont remplacés par des Grands Frais, sont-ils près de chez vous ?

Au plus mal financièrement, Gifi a cédé, fin 2025, pas moins de 25 magasins à l'enseigne Grand Frais. La liste officielle des premiers magasins qui vont opérer ce changement a été communiquée ce lundi. D'autres noms circulent également.

Dans quelles villes le magasin Gifi va-t-il se transformer prochainement en un Grand Frais ? À la fin de l'année 2025, le spécialiste déco, jardin, mobilier et idées de cadeaux à petits prix a dû céder 25 de ses quelque 500 magasins à l'enseigne spécialisée dans les produits frais et dans l'épicerie du monde, problèmes financiers oblige.

Si 32 magasins étaient à l'origine mis sur la table, ils ne sont donc plus que 25, rapporte Actu.fr, qui annonce avoir obtenu, ce lundi 4 mai 2026, la liste officielle des premiers magasins qui vont opérer ce changement. Parmi les annoncés, seulement six localisations : Grasse (Alpes-Maritimes), Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), Sainte-Marguerite (Vosges), Le Pont-de-Beauvoisin (Isère), Saint-Parres-aux-Tertres (Aube) et Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne). Le magazine bimestriel Maison & Travaux évoque également le Gifi situé sur la zone commerciale de La Varizelle, à Saint-Chamond, dans la Loire, ainsi que ceux de Saint-Priest (Rhône), Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ou encore Hendaye (Pyrénées-Atlantiques).

Des ouvertures pas avant plusieurs mois

Dans son communiqué, Grand Frais précise toutefois que les ouvertures de ces magasins n'auront pas lieu avant plusieurs mois et des travaux d'aménagement. Les travaux commenceront progressivement et les premières ouvertures devraient avoir lieu au premier trimestre 2027.

Le communiqué précise également que les anciens employés de ces magasins Gifi se verront tous proposer un poste par Grand Frais. Dans le cas où certains ne seraient pas intéressés par cette collaboration, "les mesures d'accompagnement prévues par la réglementation seront mises en œuvre", est-il précisé. Quant aux autres nouveaux magasins Grand Frais, ils n'ont, pour l'heure, pas encore été officiellement annoncés.