Rappel de gambas contaminées : quels sont les produits qu'il ne faut surtout pas consommer ?

Des gambas vendues chez E.Leclerc font l'objet d'un rappel national après la détection possible de la bactérie Vibrio vulnificus. Les consommateurs ne doivent pas les consommer.

Depuis le 7 mai 2026, les "gambas sauvages-crevettes surgelées" vendues dans des magasins E.Leclerc font l'objet d'un retrait en raison de la présence possible d'une bactérie "potentiellement dangereuse pour la santé". Les consommateurs sont appelés à ne pas les consommer depuis la publication d'un rappel de produit alimentaire sur le site gouvernemental Rappel Conso.

Le produit mis en cause est le sachet de "Gambas sauvages – Crevettes tropicales entières crues surgelées – 500 g", de la marque Ronde des Mers. Ce rappel concerne les produits vendus sur tout le territoire français entre le 4 décembre 2025 et le 6 mai 2026.

Les consommateurs qui ont acheté ce produit sont ainsi invités à ne surtout pas le consommer et à le ramener dans leur point de vente en vue d'un remboursement. La procédure de rappel restera en vigueur jusqu'au 6 juillet 2026. Le produit concerné correspond au lot 5J12 portant le code GTIN 3564700484647 et une date de durabilité minimale fixée au 30 septembre 2027.

Gambas sauvages – Crevettes tropicales entières crues surgelées – 500 g Ronde des Mers sont rappelés © Rappel Conso

Selon les autorités sanitaires, des contrôles ont relevé un risque de contamination par la bactérie Vibrio vulnificus, surnommée la bactérie "mangeuse de chair". En effet, cette dernière est connue notamment pour dévorer les muscles et les peaux de ceux qu'elle pénètre.

Vibrio vulnificus, quels symptômes ?

"Les toxi-infections alimentaires causées par les Vibrio vulnificus peuvent se traduire occasionnellement par des troubles gastro-intestinaux bénins chez des individus en bonne santé, mais aussi par des troubles non intestinaux sévères (infection généralisée / septicémie) chez les personnes sensibles ou atteintes d'affections chroniques préexistantes", explique Rappel Conso. "Par ailleurs, des infections cutanées sont susceptibles de survenir à partir de blessures pré-existantes en cas de manipulation des produits". En cas de doute, un numéro de contact a été mis en place. Il s'agit du 0800865286.