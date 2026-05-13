Minelli ferme définitivement : des remises de 60% en boutique, voici jusqu'à quelle date les magasins resteront ouverts

Minelli, enseigne française de chaussures présente dans de nombreuses villes, avait été créée en 1972. Elle va fermer ses portes d'ici quelques jours seulement.

Minelli va fermer ses portes "définitivement". C'est l'annonce qu'ont découvert les clients fidèles de la marque en se connectant ce mercredi 13 mai au matin sur le site internet du chausseur tricolore. Après plus de 50 ans de services, l'enseigne présente un peu partout sur le territoire va même fermer tous ses magasins dans quelques semaines à peine.

Lyon, Dijon, La Rochelle, Angers, Paris, Montpellier... Au total, 86 employés et une vingtaine de magasins cesseront leur activité très bientôt. Le site internet, lui, a déjà mis fin à toute commande en ligne. L'enseigne, en difficultés financières sérieuses depuis 2023, avait perdu 3,7 millions d'euros entre 2024 et 2025, après un rachat groupé en 2024, indique l'AFP. 47 boutiques dont 39 magasins et 8 corners dans des centres commerciaux sur les 120 présentes en France avaient alors été gardées.

Depuis, le rideau était tombé définitivement sur plusieurs autres points de vente. Le chausseur français créé à Marseille avait été placé à nouveau en redressement judiciaire en mars 2026. Aucune offre de reprise n'a été jugée à la hauteur par la justice.

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"C'est avec le coeur lourd" que Minelli a ainsi confirmé sur ses réseaux sociaux qu'elle cesserait son activité dès le 30 mai 2026, avant de remercier ses clients. Pour leur "permettre de profiter une dernière fois des collections", la marque de chaussures pour femmes, hommes et enfants a annoncé une remise exceptionnelle de 60% sur l'ensemble du magasin. De quoi faire de bonnes affaires pour la dernière fois...

Cette fermeture pose une nouvelle fois la question de la crise économique qui touche le secteur du prêt-à-porter et de la chaussure en France. Avant Minelli, Kaporal, Camaïeu, Kookaï, Gap, Jennyfer, André, San Marina, ont elles aussi subi de lourds déboires financiers. Quelques marques comme Camaïeu et Jennyfer ont pu être reprises,mais d'autres comme Kaporal, Gap et Bayard ont également cessé leur activité.