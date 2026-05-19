Cette marque d'épices très populaire est la pire selon Foodwatch, un de ses produits contient 18 pesticides dont 6 interdits

Selon l'organisme Foodwatch, l'une des marques les plus connues de France vend un pot d'épices rempli de pesticides.

On en trouve dans toutes les cuisines du monde. Qu'elles soient mariées avec de la viande, des légumes ou encore des fruits de mer, les épices sont indispensables pour donner du goût à de nombreux plats. Ducros, Albert Menes, Bouton d'or ou encore celles des distributeurs comme Reflets de France, Marque Repère et Rustica, les marques d'épices sont aussi nombreuses que populaires !

Mais selon l'organisme Foodwatch, elles ne sont pas toutes aussi qualitatives. Certaines seraient même d'une composition douteuse. Dans une étude publiée récemment, Foodwatch indique en effet avoir trouvé des traces plus ou moins importantes dans toutes les références étudiées. Certains pesticides dépassent même "les limites maximales de résidus prévues par le Règlement (CE) 396/2005. C'est le cas dans 14 produits testés en Europe, dont 2 produits en France", révèle l'enquête.

Une référence, particulièrement connue et appréciée en France, est la plus touchée. Elle ne contient pas moins de 18 pesticides différents, parmi lesquels 6 sont tout simplement interdits en France et en Europe. Souvent choisi pour assaisonner du riz, de la viande ou encore des soupes, c'est le paprika doux moulu de la marque Ducros, ci-dessous en photo, qui est épinglé par Foodwatch. Mais pour quelles raisons ?

© Ducros

Selon l'analyse de l'organisme, le paprika Ducros contient entre autres "du chlorfénapyr, un insecticide interdit et du flonicamide, un autre insecticide, au-dessus des limites autorisées". Le paprika doux de la marque Bouton d'or d'Intermarché a lui aussi été épinglé. Il renferme des traces de 14 pesticides différents, donc 5 sont interdits. "Les résultats de ces tests réalisés en Europe soulignent de graves manquements dans notre réglementation concernant nos importations de denrées alimentaires", soulignent ainsi les experts de Foodwatch.

En réponse à cette enquête, l'organisation non-gourvernementale réclame que les Etats membres de l'Union européenne organisent le rappel immédiat du paprika doux moulu de la marque Ducros, numéro de lot 601912350. Mais ce n'est pas tout. Après analyse, Foodwatch a également révélé que le riz Thaî de la marque Taureau Ailé contient lui aussi des traces de pesticide interdit en quantité importante. Elle demande donc son rappel également.