Cet expert en finances personnelles l'affirme : ces "dépenses invisibles" vous font perdre 1200 euros chaque année

Sans nous en rendre compte, nous perdons chaque mois des centaines d'euros dans des dépenses inutiles.

Logement, alimentation ou encore transports, on pense souvent que les gros postes de dépenses d'un foyer sont à l'origine de notre difficulté à économiser. À cause de la hausse récente de leurs tarifs, nous peinons à mettre de côté pour profiter de nos loisirs ou de nos vacances. Pourtant, un phénomène peut connu et peut compris entre grandement en compte quand il s'agit de vider notre portefeuille : les dépenses invisibles.

Parfois imperceptibles, celles-ci se disséminent dans notre quotidien et contribuent à nous faire perdre "jusqu'à 1200 euros par an", affirme l'expert Marc Mazière, aussi connu sous son nom de blogueur Radin Malin. 15 € par ci pour un service de streaming, 5 € par là pour une application téléphonique, et d'autres sommes dépensées dans des assurances inutiles... Selon lui, toutes ces petites dépenses auxquelles nous ne pensons pas au quotidien sont bien à l'origine d'un gros trou dans notre portefeuille à la fin de l'année. Bien sûr, une seule de ces dépenses n'est pas dangereuse, mais leur accumulation tous les mois finit réellement par faire du mal à notre budget.

Ainsi, l'expert conseille à ceux qui souhaitent faire des économies d'effectuer un simple tri régulier, une fois par mois ou par trimestre par exemple, pour éliminer ces dépenses non nécessaires. "Vous devez vous concentrer sur l'essentiel, afin d'augmenter le plus possible votre épargne", explique-t-il. "Une fois que vous avez identifié les dépenses non essentielles, il est temps de chercher à les réduire le plus possible : les remplacer ou les retirer."

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Le spécialiste va même plus loin et rappelle les sommes parfois exorbitantes que certains d'entre nous dépensent dans leur "confort". Fini les restaurants toutes les semaines et les cafés glacés à près de 10 € chaque jour, place au fait maison pour économiser ! "Cuisiner vos repas plutôt que de consommer des plats préparés ou aller au restaurant lors des journées au bureau peut vous faire économiser de précieux euros à chaque repas", explique-t-il.

Pour éviter les tentations, mettez-vous au batch cooking, c’est-à-dire à préparer tous vos repas de la semaine le samedi ou le dimanche. Vous pouvez aussi trouver des balades, des loisirs ou d'autres activités culturelles gratuites à faire au lieu de succomber aux plateformes de streaming payantes par exemple. Mises bout à bout, ces sommes mises de côté vous permettront de faire de belles économies.

Pour ne pas tomber dans le piège d'un dérapage incontrôlé, Marc Mazière conseille de mettre tout l'argent que vous souhaitez économiser "de côté" dès le début du mois. Une fois cet argent sorti de votre compte principal, considérez qu'il "n'existe plus" pour vos dépenses quotidiennes. Moins de budget disponible rime naturellement avec moins de dépenses.