Pas de problèmes de moustiques cette année : ce produit Lidl à 4 € s'installe facilement dans toutes les maisons

Cet été, ne vous inquiétez plus des piqûres de moustiques grâce à ce produit à moins de 5 euros : il est enfin de retour chez Lidl !

De mai à novembre, la France entre chaque année dans une période durant laquelle la plupart de ses régions sont envahies par les moustiques. Et malgré les crèmes, les sprays et autres bracelets testés rien n'y fait : vous les attirez et vous faites piquer inlassablement.

Chacun a sa méthode, son produit préféré ou ses petites habitudes. Saviez-vous en revanche que le géant du hard discount Lidl a lancé sa gamme spécifique pour combattre les moustiques ? Bougies à la citronnelle, prise UV anti-moustiques, pièges en tout genre, rien n'est trop beau pour se débarrasser de ces nuisibles. Composée de produits entre 2€ et 19,99€, cette gamme est jugée très complète par les clients fidèles de Lidl. Parmi tous les articles mis en vente à partir du jeudi 21 mai, l'un d'eux a le plus retenu leur attention.

Il s'agit d'une moustiquaire à fixer sur les portes et vendue pour seulement 3,99 euros. Facile à accrocher grâce à sa bande et ses pastilles auto-agrippantes, elle peut mesurer jusqu'à 100 x 220 centimètres et est équipée d'une fermeture magnétique au centre. Elle est garantie 3 ans à partir de la date d'achat. "Prix imbattable, très simple à mettre, resistante, j'en ai recommandée encore 4", explique un des clients parmi ceux qui avaient déjà acheté ce produit les années précédentes.

© Lidl

Pour ceux qui souhaitent également équiper leurs fenêtres, Lidl propose des moustiquaires coulissantes adaptées à travers sa marque dédiée à la maison Livarno. Notées 4,9 étoiles sur 5 sur le site internet de la chaîne de supermarchés allemande, elles sont au prix de 9,99 €. D'une dimension de 50 x 70 -130 cm, elles ont été conçues pour s'insérer facilement dans la glissière d'un volet roulant.

Ceux qui n'ont pas de magasin Lidl autour de chez eux peuvent également se rendre dans un point de vente Action. Les moustiquaires de porte magnétiques noires y sont vendues pour 2,19 €. Celles dédiées aux fenêtres coûtent 0,99 centimes seulement. L'enseigne propose aussi des cloches alimentaires contre les moustiques, et des moustiquaires de lit. Un investissement de 3,99 euros pour dormir tranquille tout l'été.