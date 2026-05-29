Les livreurs sonnent de moins en moins aux portes, leur raison est très précise

Vous avez sûrement remarqué cette nouvelle fâcheuse habitude des livreurs. Elle a une bonne explication.

Qui n'a jamais vécu la désagréable expérience d'attendre impatiemment un colis, et de découvrir en fin de journée un avis de passage collé sur sa porte ? Et ce, même en ayant passé toute la journée en télétravail, à tendre l'oreille pour bien entendre la sonnerie, tout en gardant un œil sur le téléphone. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de consommateurs agacés dénoncent les agissements de leurs livreurs, qui ne prendraient plus la peine de sonner à la porte et déposeraient directement les commandes en point relais.

Mais pourquoi les livraisons en main propres se font-elles de plus en plus rares ? Les entreprises de livraison et les livreurs s'expliquent enfin. "Les obligations de la Poste diffèrent selon la nature de l'envoi, si c'est un colis contre signature ou sans signature", explique Sophie Herbreteau, juriste à Que Choisir Ensemble, pour Le Parisien. "Selon les conditions générales de la Poste et les textes en vigueur, pour un colis remis sans signature, le principe est la distribution dans la boîte aux lettres, sous réserve qu'elle remplisse les conditions d'accessibilité et qu'elle réponde aux conditions de norme, et sous réserve aussi que les indications pour identifier l'adresse du destinataire soient bien précises."

Là est donc toute la nuance, si un livreur ne trouve pas votre nom du premier coup, si la boîte aux lettres est trop petite ou qu'elle n'est pas aux normes, le livreur peut se réserver le droit de ne pas chercher et de repartir. D'autant plus qu'il doit prendre sa décision le plus rapidement possible ! "Le problème, c'est que ça ralentit vraiment les conducteurs et leur productivité", explique en effet un ancien livreur sur le reseau social Reddit.

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"FedEx, UPS, DHL, Amazon, etc., imposent des demandes de performance complètement folles aux conducteurs. Chaque arrêt et petite conversation mettent encore plus en retard et causent des ennuis. Donc, les conducteurs font demi-tour pour retourner sur la route et se rendre au prochain point au plus vite." C'est pour cette raison que les colis que vous attendez tant sont déposés en point relais et que vous n'êtes prévenu qu'à ce moment-là.

De son côté, l'entreprise DHL se défend évoquant d'autres raisons : la sécurité de ses employés. En commentaires d'une plainte publié sur Facebook, la branche allemande de l'enseigne répond : "Depuis la pandémie, les colis nécessitant une vérification d'identité sont acheminés vers des agences, malgré la mention d'une tentative de livraison." Une raison qui pouvait se comprendre pendant le crise sanitaire, mais qui peine à être prise au sérieux plus de 5 ans après...