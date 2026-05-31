Chez Lidl ce lundi : ce climatiseur indispensable pour cet été est noté 5/5

Avec ses deux modes de ventilation et sa fonction déshumidificateur, il charme les consommateurs chaque année.

Les derniers jours ont été éprouvants pour les Français, qui ont vu les températures passer de dix degrés à peine à plus de trente dans certaines régions. Et alors que ces dernières devraient légèrement baisser pendant quelques jours, Lidl conseille à ses consommateurs de se préparer à la prochaine vague de chaleur qui ne saurait tarder.

L'enseigne allemande s'aprête donc à mettre en vente plusieurs modèles de climatiseurs et de ventilateurs à tous les prix, dont l'un est plébiscité par les clients chaque année. Equipé de 3 modes "rafraîchisseur", "climatiseur" et "ventilateur", ce dernier peut faire redescendre une pièce jusqu'à 16°C, explique Lidl. Pour le déplacer dans toute la maison, pas besoin de le porter ! Grâce à ses roulettes de transport et ses poignées latérales encastrées, il peut être glissé dans les chambres, le salon ou encore le bureau sans problème. Selon le site internet de la marque, son utilisation est optimale "pour des pièces de 30 à 45 m³".

Que vous préfériez les télécommandes ou les écrans tactiles, vous trouverez aussi votre compte avec le climatiseur de la marque Tronic. Mais ce n'est pas tout, puisque ce dernier est également équipé d'un cache fenêtre, d'un tuyau d'évacuation et d'une fonction déshumidificatrice, pouvant aller jusqu'à 1,5 litre par heure.

© Lidl

"Numéro 1 des ventes dans sa catégorie" selon Lidl, ce produit est au prix de 159 euros. A titre de comparaison, un climatiseur avec les mêmes performances est vendu pour la modique somme de 200 € chez le concurrent de Lidl, Boulanger. "A ce prix là, j'ai craqué et je suis très staisfait", "C'est le deuxième que j'achète", expliquent ainsi les consommateurs.

Cette semaine, le géant Action propose lui aussi un climatiseur très similaire. Il est également équipé de deux vitesses de ventilation, et coûte 149,95 euros. La seule différence à noter ? Il ne propose qu'un seul mode "rafraîchisseur". A vous de faire votre choix en fonction de vos besoins...