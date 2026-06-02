Personne n'en veut : ces 17 magasins Auchan risquent de fermer, le vôtre est-il concerné ?

Découvrez ici la liste des 17 magasins Auchan qui n'ont pas encore trouvé de repreneur.

La saga n'en finit pas. En difficulté financière depuis la fin de l'année 2023, le géant français Auchan avait déjà dû se séparer de plusieurs dizaines de supermarchés en France ces derniers mois. Aujourd'hui, il annonce le transfert de 72 de ses points de vente à Intermarché. 22 magasins restent donc sans offre de reprise...

Parmi les 91 supermarchés proposés au groupe des Mousquetaires, trois, situés à Canteleu (Seine-Maritime), Ligueil (Indre-et-Loire) et Belley (Ain), ont ainsi décidé de rompre leur contrat de location-gérance. Leur sort reste donc incertain. Deux autres seront conservés par Auchan. Il s'agit des enseignes de Tourcoing (Nord) et au Chesnay-Rocquencourt (Yvelines). Il font ainsi monter à 11 le nombre total de magasins que le groupe français souhaite garder à terme.

Cela signifie donc que 17 points de vente, installés un peu partout en France, n'ont pour l'instant aucune idée de leur avenir, a expliqué Auchan lors d'un comité social et économique le 1er juin. "Ils restent "dans l'incertitude de leur avenir, sans notion de calendrier", a indiqué LSA. "Ils feront l'objet d'un nouveau projet, qui sera posé, site par site, en fonction de son environnement", explique de son côté la direction d'Auchan.

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Voici donc la liste des 17 magasins sans repreneur selon LSA :

Parmi les 72 points de vente repris par Intermarché, on peut citer Beaumont (63), Lyon Girondins (69), Bourges (18), Clichy (92), Antibes (06) ou encore Toulouse (31) et Millau (12). Concernant les 164 supermarchés au total qui doivent passer sous franchise Intermarché, l'autorité de la concurrence rendra son avis en juillet 2026. La commission européenne, en accord avec Auchan, a renvoyé vers l'autorité française pour savoir si cette opération de concentration pouvait avoir un impact sur les fournisseurs ou les prix de vente, explique RTL. Une affaire à suivre...