Etiquettes petit-déjeuner : à quoi ça sert ? miel, confiture, jus de fruit... voici tout ce qui va changer

Voici pourquoi les étiquettes des produits de petit-déjeuner vont changer dès le 14 juin 2026.

La réglementation sur l'étiquetage de certains produits du petit-déjeuner, comme le miel, les jus de fruits, les confitures ou le lait déshydraté, va changer à partir du 14 juin 2026.

Etiquettes petit-déjeuner : à quoi ça sert ?

Les étiquetages de ces produits vendus en supermarché vont donc devoir suivre des règles bien plus strictes, pensées pour mieux informer les consommateurs. "L'objectif est de renforcer la transparence sur l'origine, la composition, la teneur en sucre et certaines allégations pour mieux informer les consommateurs", explique le site internet Info-gouv.fr.

Pour se mettre en conformité avec la directive européenne nommée Breakfast datant de 2024, l'étiquetage et la présentation des produits de petit-déjeuner sera donc unformisée pour "garantir la sécurité alimentaire" et éviter les confusions.

Les étiquettes petit-déjeuner donneront plus d'informations sur l'origine du miel

Jusqu'ici, les pots de miel du commerce pouvaient indiquer provenir de "mélange de miels originaires et non originaires de l'Union européenne". À partir du 14 juin 2026, cette appellation sera interdite. Tous les pots de miel devront indiquer leur composition détaillée et exacte par pays de récolte. Sur l'étiquette, l'ordre des provenances devra suivre le pourcentage de chaque miel présent dans le pot, avec une indication claire de ce pourcentage.

Le taux minimum de fruits sera relevé dans les confitures

Les pots de confitures seront aussi impactés par la nouvelle législation. Les producteurs devront désormais garantir au moins 450 grammes de fruits pour 1kg de confiture, contre 350 grammes de fruits jusqu'ici. Les pots qui ne contiendront pas assez de fruits dans leur recette ne pourront donc plus utiliser le terme "confiture" sur leurs étiquettes. Un changement qui va obliger de nombreuses marques à se mettre en règle. A noter : certaines confitures de fruits ne sont pas soumises à cette règle en raison de leur nature comme les groseilles ou les fruits de la passion.

Une nouvelle appellation de jus de fruits arrive en magasin

La dernière évolution sera mise en place du côté des jus de fruits, car de nouvelles étiquettes vont faire leur apparition dans les rayons. Il s'agira des "jus de fruits à teneur réduite en sucres". Ces étiquettes pourront être apposées sur des produits dont la quantité de sucres présente aura été diminuée de 30% au moins, tout en conservant les qualités nutritionnelles du fruit. De plus, les producteurs auront la possibilité d'étiqueter leurs produits comme des jus de fruits contenant uniquement des sucres naturels, comme le fructose.

Du lait deshydraté sans lactose

Des options de lait deshydraté sans lactose seront désormais disponibles, y compris pour les nourrissons intolérants. "La réduction de la teneur en lactose par sa conversion en glucose et galactose est autorisée pour les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés", explique le texte de loi. "Les modifications de la composition du lait résultant de ce traitement sont admises si elles sont indiquées sur l'emballage du produit de manière indélébile et de façon clairement visible et lisible."