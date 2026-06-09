Cette chaine très populaire est en difficulté financière : elle ferme déjà des magasins partout en France

L'enseigne va fermer 5 nouveaux magasins dans les prochaines semaines.

Encore une mauvaise nouvelle pour les consommateurs et adeptes de grandes enseignes ! L'annonce du projet de fermeture de 4 points de vente de l'une des enseignes les plus populaires des années 2000 vient de s'ajouter à une première, déjà actée depuis quelques semaines.

C'est le groupe Fnac Darty qui a confirmé ces 5 fermetures. Elles ne concernent pas un de ses magasins Fnac ou Darty à proprement parler, mais plusieurs points de vente d'une enseigne française dont il est propriétaire. Bien-être, nature, massage, randonnée, décoration, astronomie... La chaîne de magasins spécialisés Nature & Découvertes traverse en effet une très mauvaise passe ces derniers mois, malgré de nombreux clients toujours fidèles aux fameuses odeurs d'encens et aux musiques relaxantes qui font l'ambiance des magasins.

"La direction de Nature & Découvertes a présenté au CSE (Comité social et économique) un projet ciblé de fermeture de quatre magasins, qui s'inscrit dans une démarche de gestion rigoureuse du parc", a expliqué le groupe Fnac Darty à l'AFP. Les points de vente concernés par cette future fermeture sont tous situés en Ile-de-France.

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Il s'agit de ceux de "Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et Claye-Souilly (Seine-et-Marne)", où travaillent "22 personnes" qui vont être "reclassées", indique Le Monde, sans donner de date précise. La décision devrait être prise d'ici cet été.

Les fermetures interviendraient ensuite de manière progressive, confirme Fnac Darty. Le Monde annonce par ailleurs qu'un magasin situé à Marseille doit de son côté fermer d'ici la fin de l'année.

L'enseigne Nature & Découvertes comptait 87 magasins en 2025, selon son site internet. Les difficultés rencontrées par Nature et Découvertes ne datent pas de cette année. Rachetée par Fnac Darty en 2019, l'enseigne avait déjà mis en place "un plan de sauvegarde de l'emploi de 72 personnes qui avait concerné le siège, les magasins et l'entrepôt entre octobre 2024 et janvier 2025", souligne Le Monde.

De son côté, Fnac Darty n'est pas non plus à l’abri de mauvaises nouvelles. Le groupe a en effet enregistré une perte nette de 146 millions en 2025, contre un bénéfice de 26 millions en 2024. Le leader français de l'électroménager et de produits culturels explique en partie ce mauvais bilan par les difficultés rencontrées par Nature & Découvertes. Il pourrait par ailleurs être repris par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, dont il est déjà le principal actionnaire. Affaire à suivre...