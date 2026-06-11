Coupe du monde : Deliveroo lance des "offres promotionnelles jamais vues", voici tout ce qu'on sait

Livraison remboursée, pizza offerte... Deliveroo sort le grand jeu pour la Coupe du monde de football.

La Coupe du monde de football est enfin là. Et les marques sont bien nombreuses à avoir compris qu'il s'agit d'un événement très important pour les fans de sport. Decathlon, Carrefour, Celio et même les maisons de luxe comme Jacquemus ont toutes proposé un produit ou une offre en lien avec la compétition. C'est aussi le cas de l'application de livraison Deliveroo, qui vient d'annoncer des "offres promotionnelles jamais vues", à LSA.

Suporter officiel de la manifestation sportive en 2026, Deliveroo s'apprête à proposer plusieurs avantages à ses clients, en particuliers aux abonnés à son programme de fidélité, explique Melvina Sarfati El Grably, General Manager de Deliveroo France. "Il y a notamment une promotion qu'on appelle des BOGOFs [Buy One, get One Free, NDLR] : on achète une pizza, la deuxième est offerte", indique-t-elle d'abord au magazine spécialisé dans la consommation. Une belle opération quand on sait que la pizza est l'un des aliments les plus consommés les soirs de match, et que cette consommation bondissait de 10 % en moyenne à chaque victoire de la France en 2015.

Mais ce n'est pas tout. Une autre annonce risque de plaire aux amateurs de football, qui n'osent pas commander pour ne pas risquer de rater une action décisive. "Si jamais la commande arrive au moment où il y a un but, il aura la possibilité de se faire rembourser, à hauteur de 30 euros sous forme d'un bon d'achat", indique Melvina Sarfati El Grably. Cette situation serait déjà arrivée à 1 consommateur sur deux, assure-t-elle.

© Deliveroo

Mais Deliveroo n'est évidemment pas la seule plateforme de livraison à avoir flairé la bonne occasion d'attirer de nouveaux clients. Son concurrent Uber Eats déploie lui aussi un dispositif de plusieurs offres, promotions et mises en avant. Des offres "Un acheté, un offert" sont par exemple annoncées chez Burger King, KFC, Domino's et Carrefour pendant les soirées de match. Les clients Uber Eats pourront également envoyer leurs encouragements directement aux joueurs de l'équipe de France via le site officiel de la FFF.

Airbnb prévoit, lui, de distribuer gratuitement 1 300 billets à ses clients qui réservent une nuit dans les villes hôtes. "Une offre mise en place alors que 180 000 billets pour assister à différents matchs de la Coupe du monde sont toujours disponibles sur la plate-forme de revente de la Fifa", rappelle Le Parisien.

De leur côté, de nombreuses marques ont fait le choix de sortir des produits dérivés, juste à temps pour le coup d'envoi. Lay's a par exemple dévoilé pas moins de 40 nouvelles saveurs de chips, inspirées des pays participants à la Coupe du monde. Decathlon, Intersport, Celio ou encore Jules ont tous proposé leur interprétation du maillot de supporter des bleus. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas le football, il sera presque impossible de passer à côté de l'événement sportif cette année.