Croquez la France : Beef Beaufort, Chicken raclette, Duo fromager... McDonald's dévoile les produits et les dates de sa nouvelle campagne

McDonald's lance un nouveau concept basé sur les spécialités des régions françaises. Cette année, la Savoie et son Beaufort sont à l'honneur.

Après "Croquez le monde" cet été, McDonald's lance "Croquez la France", une nouvelle campagne visant à valoriser les produits locaux cet hiver. Pour cette première édition, l'enseigne américaine a souhaité mettre en avant un aliment 100% français : le fromage.

C'est donc la Savoie et plus particulièrement le Beaufort AOP qui ont été choisis. "On souhaitait faire une campagne pour mettre en valeur les savoir-faire de nos territoires. La Savoie est vite ressortie car elle se marie bien avec le début de la saison hivernale", indique Blandine Dorge-Olivier, Responsable achats chez McDonald's France, à Linternaute.com. "Nous avons ensuite fait de nombreux tests de recettes avec plusieurs fromages et c'est le Beaufort qui l'a emporté".

Beef Beaufort, McFlurry, Chicken raclette, Crousties... Quels sont les nouveaux produits de Croquez la France ?

Après près d'un an de travail en association avec la Coopérative laitière de Moûtiers et le Palais des saveurs, McDonald's va proposer 5 nouveaux produits à ses clients.

Le Beef Beaufort : Un burger centré autour d'une tranche de Beaufort AOP 10 mois d'affinage et d'une sauce au Beaufort AOP. Il est également composé d'un steak haché de bœuf, d'une fine galette de pomme de terre et d'un duo de pickles d'oignons rouges et d'oignons frits. Le tout est présenté dans un pain spécial aux oignons gratinés.

Le McFlurry Façon Tarte Myrtille : Un McFlurry nappé à la myrtille et saupoudré de biscuit sablé. Le nappage est également décliné pour les formats Sundae et P'tit Sundae.

Le Chicken raclette : Ce burger est composé de deux tranches de fromage à raclette fumée, d'un morceau de poulet croustillant ainsi que de deux tranches de bacon, de cornichons, d'oignons frits et d'une sauce au Beaufort AOP.

Le Duo fromager (disponible aussi dans le Happy Meal pour les enfants) : Un petit burger composé d'une tranche de raclette fumée, d'une sauce au Beaufort AOP et d'un steak haché de bœuf. Le tout est enfin relevé par des oignons frits.

Les Crousties Façon Tartiflette : Des bouchées de pomme de terre râpées et frites, nappées d'une sauce au Reblochon AOP et parsemées de morceaux de bacon. La recette est également disponible en version McFlavor Fries avec des frites.

Les burgers, les accompagnements et le dessert resteront à la carte du 27 octobre au 30 novembre 2026 dans l'intégralité des 1630 restaurants McDonald's à travers toute la France. Côté prix, impossible de communiquer à l'échelle nationale. Chaque restaurant franchisé peut décider des tarifs qu'il applique en fonction de sa région et de la popularité des produits. Il faudra donc se rendre dans l'un des points de vente pour découvrir les tarifs appliqués chez vous.

Et pour savoir si votre région pourra être la prochaine mise à l'honneur dans tous les McDonald's de France, il va aussi falloir attendre. L'enseigne décidera, ou non, de lancer une prochaine campagne en fonction de la popularité de cette première édition. "C'est une campagne hors norme pour nous", confirme Blandine Dorge-Olivier, pourtant habituée des opérations à grande ampleur. Plus de 100 tonnes de Beaufort, soit 4 millions de tranches, attendent en effet d'être servies dans les restaurants.