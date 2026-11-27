Linternaute a suivi la chaîne de production du Beaufort présent dans les nouveaux burgers McDonald's.

Cette année, l'enseigne McDonald's a lancé une nouvelle campagne appelée Croquez la France. Son principe ? Mettre en avant les produits phares d'une région française pendant 5 semaines consécutives. C'est la Savoie et son Beaufort qui ont été choisis pour lancer les festivités. Le fromage se retrouve donc au cœur de plusieurs nouvelles recettes : trois burgers et un accompagnement. Linternaute.com a pu rencontrer les agriculteurs et employés de la coopérative laitière de Moutiers, avec laquelle McDonald's France s'est associée pour fournir plus de 100 tonnes de fromage dans les 1630 restaurants de l'Hexagone.

"C'est une vraie fierté pour nous", confie Valentine Pougnet, cadre de direction de la coopérative. "Nous pouvons faire connaître notre produit et notre savoir-faire au reste du pays." Mais pour satisfaire McDonald's, tout en suivant le cahier des charges du Beaufort à la lettre, tout n'est pas si simple. Les exploitants, fromagers, syndicats et vendeurs doivent tous redoubler d'attention.

Les règles à respecter commencent bien avant d'arriver en cuisine. Dès la première étape de production du fromage, les directives du cahier des charges du Beaufort sont très claires. "Le fromage ne peut pas sortir de cave et être mis en vente sous l'appellation Beaufort sous 5 mois et ne doit généralement pas dépasser 12 mois." explique Coralie, chargée de communication au syndicat de défense du Beaufort. Pour information, le Beaufort utilisé dans les burgers McDonald's a été affiné pendant 10 mois. "La forme du Beaufort doit être bien concave et il doit obligatoirement avoir été moulé dans un cercle en frêne dont la fabrication est ancestrale et traditionnelle. La pâte doit être bien lisse, sans ouverture, sans petites taches noires, sans petits cristaux de protéines qui font des taches blanches dans le fromage", liste-t-elle également.

"Les vaches sont traites obligatoirement deux fois par jour, à 4h du matin et en fin de journée", explique Maureen Dupla, agricultrice sur l'exploitation du Gaec de Couterloz. L'AOP interdit également les produis fermentés. Les vaches sont donc nourries en ration sèches : de grandes quantités de foin, et un peu d'herbe complémentée en céréales très contrôlées pour les aider à prendre du gras. "C'est le foin de qualité qui donne du lait de qualité. Tout est calculé. Le nombre de jours de pâturage obligatoire est aussi décidé par le cahier des charges, c'est 100 jours minimum. On va rentrer en novembre, et on sort à partir d'avril et rester dehors jusqu'à avril prochain", indique Maureen Dupla.

Lune des vaches laitières de Maureen Dupla © Linternaute.com

Une fois arrivé à la coopérative, le lait passe entre les mains des fromagers qui doivent, eux aussi, suivre des règles strictes. "L'appellation Beaufort implique que le fromage doit être fabriqué tous les jours. Le lait est donc collecté chaque matin par les conducteurs de la coopérative. On doit mettre la présure et faire le fromage avant midi pile, donc le matin on récupère le lait froid de la veille au soir et le lait chaud qui a été trait le matin dans des citernes coupées en deux", explique l'un des fromagers. Auncun inhibiteur antibiotique n'est autorisé pour conserver le lait.

Une fois en cuve ? Le lait est transformé en fromage, et pas n'importe comment ! "Il faut vraiment mettre la main dedans, explique le fromager. "C'est du savoir faire. On sait à la couleur et au toucher quand le lait a pris la bonne consistance." Quand elle est enfin prête, chaque meule doit comporter une pastille d'authentification avec le jour à gauche et le mois à droite. "C'est obligatoire pour l'AOP."

Le fromage moulé dans le cerclage en bois obligatoire © Linternaute.com

Dernière étape et pas des moindres : le fromage est ensuite entreposé en cave, où il est retourné et brossé tous les jours pour prendre sa couleur brune et éviter les fissures. La plupart des manipulations sont faites à la main, une meule de fromage pensant une quarantaine de kilos. "Certaines de nos caves sont équipées d'un robot qui retourne les meules au dessus du niveau de notre tête, pour nous décharger physiquement, mais cela ne représente pas la plupart".

La coopérative dispose de plusieurs dizaines de caves © Linternaute.com

Le fromage est également tapé quotidiennement avec une sonde par un affineur chargé de détecter les défauts à l'aveugle, avec seulement son ouïe. "Sur les tonnages que McDonald's a demandés, c'était un travail quotidien et titanesque", note l'affineur. Mais pour un client de cette envergure, j'ai presque tout fait personnellement car c'est une question de confiance", explique Damien Burlet.

Et il faut dire que l'enseigne de restauration n'a pas été tendre avec la coopérative. Seul du fromage de premier choix, sans aucun défaut était accepté. "J'ai reçu un mail en me disant qu'il y avait eu quatre meules qui ne passaient pas le contrôle qualité. Sur 100 tonnes livrées, Ça représente environ 0,003%.", S'amuse-t-il.

Les meules sont enfin découpées au millimètre près et conservées en boîtes réfrigérées par ultrasons jusqu'à la livraison en magasin. "C'est une campagne hors norme pour nous", confirme Blandine Dorge-Olivier, Responsable achats chez McDonald's France. 4 millions de tranches, sont actuellement servies dans les restaurants jusqu'au 30 novembre 2026.