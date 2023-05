Elle a un morceau de papier d'aluminium dans son réfrigérateur : La raison est surprenante mais ingénieuse

La plupart des gens conservent des légumes tels que la laitue iceberg, les concombres et les tomates dans le bac à légumes spécialement conçu de leur réfrigérateur. Mais une autre méthode existe...

La plupart des gens conservent des légumes tels que la laitue iceberg, les concombres et les tomates dans le bac à légumes spécialement conçu de leur réfrigérateur. C'est bien pour cela qu'est prévu le bac à légumes car il est placé de manière à éviter autant que possible la propagation des bactéries des légumes vers d'autres aliments dans le réfrigérateur et à éviter que des légumes sensibles, comme les concombres, ne subissent des dommages dus au froid.

Toutefois, contrairement à ce que beaucoup pensent, le bac à légumes n'est pas nécessairement conçu pour garder les légumes plus frais que s'ils étaient placés ailleurs dans le réfrigérateur, et c'est pourquoi beaucoup de personnes constatent que leurs tomates deviennent molles et que leur salade devient flasque, même si elles placent ces légumes dans le bac à légumes.

Pour éviter qu'une laitue iceberg ne devienne brune et flasque, il suffit, selon une vidéo qui devient virale sur TikTok, d'utiliser un peu de papier d'aluminium. En enveloppant la tête de laitue dans du papier d'aluminium, elle ne deviendrait ni molle ni brune. Elle peut même rester frais pendant plusieurs jours !

Un dernier conseil : si la salade est quand même un peu flasque lorsque vous voulez l'utiliser, elle peut rapidement redevenir croustillante en la trempant dans de l'eau glacée.