Cet emoji peut littéralement booster votre bonheur selon la science

Dans un monde de plus en plus connecté, les emojis sont devenus notre deuxième langage. Ils expriment nos émotions, donnent du piquant à nos messages et nous aident à nous connecter au-delà des mots. Mais saviez-vous que certains emojis peuvent nous rendre plus heureux que d'autres ?

Une étude fascinante publiée dans le prestigieux journal Nature a analysé les réactions émotionnelles associées à différents emojis. L'étude a classé les emojis en quatre groupes : "sentiment neutre avec un biais positif", "sentiment modérément positif", "sentiment fortement positif" et "sentiment neutre/dispersé". ????????

Les emojis du groupe "sentiment neutre avec un biais positif" ont montré un niveau de bonheur modéré à élevé. Ce groupe comprenait des emojis comme "Visage soulagé" et "Visage avec lunettes de soleil". Ces emojis ont été interprétés avec des mots comme "cool", "heureux" et "satisfait". C'est un bon départ, mais nous pouvons faire mieux ! ????????

Le groupe "sentiment modérément positif" était un cran au-dessus, avec des emojis qui évoquaient des sentiments de contentement et de bonheur. Tous les emojis de ce groupe avaient un sourire ou les yeux qui sourient. Ça devient intéressant, n'est-ce pas ? ????

Mais le groupe "sentiment fortement positif" emporte le gros lot ! Ces emojis ont été associés à des sentiments d'euphorie et d'excitation. Comme les emojis du groupe "sentiment modérément positif", tous ceux de ce groupe avaient le coin de la bouche relevé ou les yeux qui souriaient. De plus, beaucoup d'entre eux avaient des expressions plus riches, comme des yeux en forme de cœur ou de étoile, des joues roses, ou lançaient des cœurs. L'emoji "Visage souriant avec des yeux souriants" a été interprété avec les mots "heureux", "se sentir bien" et "excité". ????????????

Sur le graphique ci-dessous, extrait de l'étude, les emojis qui rendent le plus heureux sont en haut à droite. Tandis que ceux qui rendent le plus malheureux sont en haut à gauche. L'emoji qui rend le plus heureux est donc ???? ("Visage Souriant Avec Yeux En Forme De Cœur")

Alors, la prochaine fois que vous voulez illuminer la journée de quelqu'un, n'oubliez pas d'envoyer un emoji du groupe "sentiment fortement positif". Et n'oubliez pas, plus il y a d'accessoires expressifs (cœurs, étoiles, joues roses), plus le bonheur est grand ! ????????

Que vous soyez un pro des emojis ou un novice, cette découverte pourrait bien changer votre façon de communiquer. Alors, allons-y et répandons un peu de bonheur avec nos emojis préférés !