Les couleurs d'yeux les plus rares au monde (et le pourcentage de la population qui les possède)

On les appelle les fenêtres de l'âme à cause de leur capacité à tout révéler. Découvrez les couleurs d'yeux les plus rares au monde ! Et ce ne sont pas les yeux bleus...

1er : Gris

Moins de 1% de la population mondiale a les yeux gris. Les différentes ethnies et régions géographiques influencent les variations de cette couleur. On ne comprend pas encore tout à fait comment cette couleur apparaît. L'éclairage joue un rôle dans l'intensité apparente de cette couleur. Parfois, les personnes aux yeux gris ont une teinte bleu-gris ou gris fumé dans leurs iris. Ces yeux sont plus courants chez les personnes originaires du nord et de l'est de l'Europe.

2e : Vert

Les yeux verts existent chez environ 2% de la population mondiale. Ils sont plus courants dans certains pays européens tels que l'Islande et l'Irlande. La chance d'avoir les yeux verts diminue chez les personnes d'autres origines ethniques. Bien que cela soit rare, cela arrive tout de même. La couleur verte vient d'un manque de mélanine dans l'iris, ce qui permet à la lumière de se refléter et de créer l'apparence du vert.

3e : Noisette

10% de la population mondiale a les yeux noisette, et les experts pensent que cela provient d'un mélange d'orange, de vert et d'or. Parfois, les yeux noisette ont une sorte de couleur ambre, donc les yeux noisette et ambre sont souvent regroupés ensemble. Les personnes ayant ces yeux proviennent principalement de pays comme le Brésil. Ceux qui ont un héritage espagnol et ceux du Moyen-Orient sont plus susceptibles d'hériter de cette couleur d'yeux. Il existe plusieurs variations de noisette. Par exemple, il y a le noisette gris, le noisette bleu, le noisette brun, le noisette vert, le noisette doré, et même le noisette multicolore qui est tout aussi hypnotisant qu'il en a l'air!

4e: Bleu

Les yeux bleus sont moins courants comparés aux autres couleurs d'yeux; la population mondiale de ceux qui ont les yeux bleus est d'environ 8 à 10%. Un facteur génétique important à retenir est que pour que les enfants aient les yeux bleus, les deux parents doivent avoir les gènes. Les pays comptant le plus de personnes aux yeux bleus comprennent le Danemark, l'Estonie et la Suède. Comme pour les yeux noisette, il existe une variation de bleu également. Il y a le bleu pâle (aussi connu sous le nom de bleu ciel), et les variations continuent vers des teintes qui sont un peu plus concentrées comme le gris-bleu ou même le turquoise intense. Encore une fois, la lumière ambiante aide à la variation, faisant apparaître les yeux bleus plus sombres ou plus clairs.

5e : Marron

Les yeux marron sont les plus courants à travers le monde. Les personnes qui ont ces yeux constituent entre 55 et 79% de la population. Plus les niveaux de mélanine sont élevés, plus les yeux marron foncés sont hérités. Des niveaux plus faibles de mélanine donnent lieu à des yeux plus clairs transmis aux enfants. Cette couleur est considérée comme un trait dominant, ce qui signifie que si un seul parent a les yeux marron, cette variation suffit pour la transmettre. Les personnes aux yeux marron sont principalement africaines, asiatiques, amérindiennes et ont un héritage hispanique.

Comment la Couleur des Yeux est-elle Déterminée?

La couleur de vos yeux dépend de la quantité de mélanine produite dans votre iris. Plus de mélanine est présente, plus les yeux sont foncés et moins de mélanine est présente, plus vos yeux sont naturellement clairs. C'est l'explication la plus simple, mais il y a plus à savoir. La mélanine peut être décomposée en différents types. Il y a l'eumélanine et la phéomélanine. L'eumélanine est un pigment plus foncé qui est plutôt brun-noir. La phéomélanine est un pigment plus clair qui tombe plutôt dans la catégorie rouge-jaune.

Les personnes qui vivent près de l'équateur ont généralement les yeux plus foncés, tandis que celles qui sont plus éloignées ont les yeux plus clairs. Il en va de même pour la couleur de la peau ! La génétique joue un rôle dans la couleur des yeux que les enfants développent. Bien que vous puissiez vous attendre à ce que deux parents aux yeux marron aient un enfant aux yeux marron, parfois, la complexité de la génétique est surprenante, et l'enfant naît avec des yeux plus clairs. Alors que la mélanine joue un rôle, sa disposition affecte également la couleur des yeux. Elle peut être présente en différentes quantités autour de l'iris, ce qui affecte la variation unique de la couleur de toutes les personnes.

D'autres Couleurs d'Yeux Uniques

Hétérochromie : L'hétérochromie est une condition qui entraîne une personne ayant deux yeux de couleurs différentes. L'œil gauche pourrait être marron tandis que l'œil droit est bleu ! On ne connaît pas la cause exacte, mais cela pourrait être dû au piebaldisme, une condition distincte.

Yeux d'Albinos : Les yeux d'albinos peuvent donner lieu à des couleurs d'yeux uniques qui incluent le violet, le rose, ou le rouge. C'est le résultat de quantités extrêmement faibles de mélanine et peut parfois être présent dans tout le corps, y compris les cheveux et la peau. Parfois, cela n'affecte que les yeux, cependant.